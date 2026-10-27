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El fútbol argentino y la tentación de reformar todo el tiempo

Y, como siempre, la pregunta que sobrevuela es la misma: ¿se trata de una mejora deportiva o de una solución a medida para clubes complicados?   

27/10/2026 | 23:20Redacción Cadena 3

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    Audio. Giglioni analizó el nuevo formato posible que se analiza en la AFA para el fútbol argentino.

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Claudio Giglioni Por Claudio Giglioni

La discusión vuelve a instalarse en la previa de una nueva jornada, mientras los equipos pelean por objetivos concretos y los hinchas conviven con la incertidumbre de un calendario que cambia más seguido de lo que cambian los entrenadores. En ese contexto, el anuncio o la posibilidad de un nuevo formato aparece, para muchos, como una señal de alarma antes que como una promesa de mejora.

Sin embargo, hay una lectura posible que merece ser considerada. No todas las reformas nacen de la conveniencia. A veces, la modificación de un sistema responde a la necesidad de ordenar una competencia que se ha vuelto difícil de seguir, de jerarquizar instancias y de devolverle sentido deportivo a cada partido. La diferencia entre una reforma sana y una reforma sospechada está en la intención: si el objetivo es mejorar la competencia, el cambio puede ser positivo; si el objetivo es salvar a alguien, el cambio se vuelve un parche más.

El fútbol argentino tiene una relación compleja con la estabilidad. Cambia formatos, cambia reglas, cambia calendarios. Y en ese vértigo, el hincha pierde referencias. La octava reforma en pocos años no debería leerse solo como un dato curioso, sino como un síntoma: la incapacidad de sostener un sistema en el tiempo.

La clave, entonces, no está en la cantidad de reformas sino en su dirección. Un cambio que apunte a mejorar la parte deportiva, a hacer más justa la clasificación, a darle valor a la fase regular y a evitar que los clubes resuelvan por escritorio lo que deberían resolver en la cancha, merece una oportunidad. Pero para que eso ocurra, la transparencia debe ser la regla y no la excepción.

Mientras tanto, la pelota sigue rodando. Central y Sarmiento, Newell's y Unión, y detrás de cada partido, una estructura que se rearma una vez más. El desafío no es solo deportivo: es también institucional. Porque un campeonato se juega en las canchas, pero se define en las oficinas. Y ahí, la responsabilidad de quienes deciden es enorme.

Ojalá esta octava reforma sea, finalmente, la que apunte a lo deportivo. Ojalá el fútbol argentino encuentre un formato que dure, que se entienda y que no dependa de quién está complicado en la tabla. Porque el hincha merece algo tan simple como esto: saber de qué se juega, cómo se clasifica y por qué. Nada más. Y nada menos.

Lectura rápida

¿Qué se discute en el artículo? Se discute la necesidad de un nuevo formato en el fútbol argentino y su impacto en la competencia.

¿Quiénes son los principales afectados? Los equipos de fútbol y los hinchas que conviven con la incertidumbre del calendario.

¿Cuándo se menciona la octava reforma? Se menciona en el contexto de cambios constantes en el fútbol argentino en los últimos años.

¿Dónde se juega el campeonato? El campeonato se juega en las canchas, pero se define en las oficinas.

¿Por qué es importante la transparencia? La transparencia es crucial para asegurar que los cambios en el formato realmente mejoren la competencia y no sean parches.

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