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Semana clave para Newell's: prácticas, posible regreso y árbitro confirmado

El desafío será llegar en las mejores condiciones al duelo ante Unión y aprovechar una oportunidad que puede marcar su destino en el campeonato. Dirige Zamora.     

27/10/2026 | 23:02Redacción Cadena 3

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Predio Deportivo Bella Vista Newells en la ciudad de Rosario.

FOTO: Predio Deportivo Bella Vista Newells en la ciudad de Rosario.

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    Audio. La actualidad de Newell's con Gonzalo Calvigioni-

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Gonzalo Calvigioni Por Gonzalo Calvigioni

Newell’s afrontará ante Unión un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs del torneo. Mientras el equipo retomó los entrenamientos este martes en Bella Vista, la atención también está puesta en los resultados de la fecha, ya que una combinación favorable podría darle la clasificación antes de salir a la cancha.

La Lepra llega a la recta decisiva del campeonato con el objetivo de meterse entre los equipos que disputarán la fase eliminatoria, una instancia que todavía no logró alcanzar. Por eso, el cruce ante el Tatengue adquiere especial relevancia para un conjunto rojinegro que necesita resolver su situación en el tramo final de la competencia.

Sin embargo, Newell’s no dependerá exclusivamente de su propio resultado. El encuentro entre San Lorenzo y Vélez también puede tener incidencia directa en sus posibilidades: según la combinación de resultados, el equipo rosarino podría asegurar su lugar en los playoffs antes de enfrentar a Unión.

En paralelo, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Lautaro Gianetti, quien podría estar disponible para el compromiso ante el conjunto santafesino. Su posible regreso aparece como uno de los aspectos a considerar en la preparación del equipo.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino designó a Daniel Edgardo Zamora como árbitro principal para el partido correspondiente a la fecha 15. La designación suma otro dato a la previa de un encuentro que puede resultar determinante para el futuro inmediato del conjunto rojinegro.

Lectura rápida

¿Qué partido afrontará Newell’s?
Newell’s enfrentará a Unión en un partido decisivo para avanzar a los playoffs del torneo.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro principal designado es Daniel Edgardo Zamora.

¿Cuándo se retoman los entrenamientos?
Los entrenamientos se reanudarán este martes por la noche.

¿Dónde se lleva a cabo el entrenamiento?
El entrenamiento se realizará en Bella Vista.

¿Por qué es importante el partido ante Unión?
Es crucial para que Newell’s resuelva su situación y aspire a clasificar a la fase eliminatoria.

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