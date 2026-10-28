Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

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El clima hoy miércoles 28 de octubre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia deEn este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad alcanza un 95%. La visibilidad es de 3000 metros, con un viento suave de 1 m/s proveniente del oeste. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia persistirán a lo largo del día, con una humedad elevada que podría generar sensaciones de incomodidad. La visibilidad se mantendrá en 3000 metros, y el viento será leve, lo que no afectará significativamente las actividades al aire libre.En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el jueves 29 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. El viernes 30 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 26°, con pocas nubes. El sábado 31 de octubre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 15° y máximas de 28°. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 15° y máximas de 31°.