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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre, Salta presenta lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre 10° y 17°. La humedad es alta y se espera una leve brisa durante el día.

28/10/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad alcanza un 95%. La visibilidad es de 3000 metros, con un viento suave de 1 m/s proveniente del oeste. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia persistirán a lo largo del día, con una humedad elevada que podría generar sensaciones de incomodidad. La visibilidad se mantendrá en 3000 metros, y el viento será leve, lo que no afectará significativamente las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. Para el jueves 29 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. El viernes 30 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 26°, con pocas nubes. El sábado 31 de octubre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 15° y máximas de 28°. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 15° y máximas de 31°.

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