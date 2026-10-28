Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 19°. La sensación térmica se mantiene en 18°. La humedad es del 58%, lo que genera un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para este miércoles 28 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se prevén lluvias. El viento será leve, contribuyendo a un día agradable. La humedad se mantendrá en un 58%, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. El jueves 29 de octubre se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 30 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 30°, con cielo despejado. Para el sábado 31 de octubre, se prevén mínimas de 17° y máximas de 26°, con lluvias ligeras nuevamente. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 23°, con cielo nublado.