Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, lo que indica que el clima se siente fresco. La humedad se encuentra en un 70%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad alta puede generar una sensación de pesadez en el ambiente, pero no se esperan precipitaciones durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. El jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con pronóstico de lluvias ligeras. El viernes 30 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 29°, con lluvias moderadas. Para el sábado 31 de octubre, se espera un clima más despejado, con una mínima de 15° y una máxima de 31°. El domingo 1 de noviembre, el clima se mantendrá variable, con mínima de 17° y máxima de 23°, y nuevamente lluvias ligeras en el pronóstico.