Uber vuelve al debate en el Concejo de Rosario: "Los taxistas no tienen ni voz ni voto"

La regulación de Uber volverá a discutirse este miércoles en el Concejo Municipal de Rosario, en una nueva reunión de la comisión de Servicios Públicos. El proyecto todavía necesita un voto del oficialismo para avanzar al recinto, en medio de diferencias entre los bloques por la inclusión de Uber Moto.

El principal desacuerdo gira en torno a esa modalidad: mientras el oficialismo no quiere incorporarla, desde la oposición sostienen que no acompañarán la iniciativa si queda afuera. En ese escenario, los taxistas siguen de cerca las negociaciones, aunque cuestionan su escasa participación en las discusiones.

“Acá se habla de los trabajadores de Uber, que son trabajadores, pero no se habla del taxi. No se habla de los trabajadores taxistas, de la familia taxista, que toda la vida vivimos de esto”, sostuvo José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar). Además, señaló la incertidumbre que atraviesa el sector y recordó el pedido de un aumento del 20%.

Iantosca también cuestionó las condiciones de cobertura de los vehículos que trabajan con las aplicaciones y anticipó que los referentes del sector estarán presentes en el Concejo para seguir el debate. La discusión deberá avanzar primero en comisión: si no consigue la aprobación necesaria, el proyecto no podrá llegar al recinto para su tratamiento.



Informe de Fernando Carrafiello.