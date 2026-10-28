Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 95%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad alta podría generar una sensación de frescura durante la mañana, pero se espera que el clima se torne más cálido a medida que avance el día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentarán un clima variado. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 32°, aunque se anticipan lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 27°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo nublado.