Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 83%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. El cielo estará mayormente nublado, con algunas nubes dispersas. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante el día. La humedad alta podría generar una ligera sensación de bochorno en horas de la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en el clima. El jueves 29 de octubre se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con probabilidad de light rain. Para el viernes 30 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con moderate rain. El sábado 31 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 19°, con overcast clouds. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con moderate rain. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°, con light rain.