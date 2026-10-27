Lula agradece a Massa y celebra la unión entre Brasil y Argentina tras su victoria electoral

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, expresó su agradecimiento a Sergio Massa por sus cálidas palabras de amistad, subrayando la conexión entre Brasil y Argentina. En su mensaje, Lula reivindicó su reciente victoria electoral como una manifestación de la democracia y la justicia social.

"Muchas gracias, @SergioMassa, por las palabras de cariño y amistad", escribió el mandatario brasileño en sus redes sociales, en respuesta a las declaraciones del dirigente argentino.

El presidente brasileño aprovechó la oportunidad para resaltar el impacto político de su triunfo y ofrecer un mensaje esperanzador sobre el futuro de su país. "Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor", afirmó.

En este contexto, Lula hizo hincapié en la importancia de los vínculos bilaterales y la relación histórica entre ambas naciones. "Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido", aseguró, mostrando cercanía hacia Massa y reconociendo los lazos que unen a ambos países.

Finalmente, el presidente brasileño vinculó el resultado de las elecciones en Brasil con las luchas laborales a nivel global. "Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo", concluyó.