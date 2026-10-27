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Lula agradece a Massa y celebra la unión entre Brasil y Argentina tras su victoria electoral

El presidente brasileño respondió con palabras de afecto y amistad a Sergio Massa, reivindicó su victoria electoral como un triunfo de la democracia y la justicia social y resaltó el futuro compartido de ambos países.

27/10/2026 | 23:42Redacción Cadena 3

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Sergio Massa, junto al presidente Lula da Silva.

FOTO: Sergio Massa, junto al presidente Lula da Silva.

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Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, expresó su agradecimiento a Sergio Massa por sus cálidas palabras de amistad, subrayando la conexión entre Brasil y Argentina. En su mensaje, Lula reivindicó su reciente victoria electoral como una manifestación de la democracia y la justicia social.

"Muchas gracias, @SergioMassa, por las palabras de cariño y amistad", escribió el mandatario brasileño en sus redes sociales, en respuesta a las declaraciones del dirigente argentino.

El presidente brasileño aprovechó la oportunidad para resaltar el impacto político de su triunfo y ofrecer un mensaje esperanzador sobre el futuro de su país. "Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor", afirmó.

En este contexto, Lula hizo hincapié en la importancia de los vínculos bilaterales y la relación histórica entre ambas naciones. "Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido", aseguró, mostrando cercanía hacia Massa y reconociendo los lazos que unen a ambos países.

Finalmente, el presidente brasileño vinculó el resultado de las elecciones en Brasil con las luchas laborales a nivel global. "Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién agradeció a Massa?
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, agradeció a Massa por sus palabras de amistad.

¿Qué destacó Lula en su mensaje?
Destacó la hermandad entre Brasil y Argentina y reivindicó su victoria electoral como un triunfo de la democracia.

¿Cuál fue el tono del mensaje?
El mensaje fue de afecto y amistad, resaltando la conexión entre ambos países.

¿Qué vínculo hizo Lula en su discurso?
Lula vinculó su triunfo electoral con las luchas por los derechos laborales a nivel internacional.

¿Qué mensaje final transmitió?
Transmitió un mensaje de esperanza sobre el futuro y la unidad entre Brasil y Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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