Trump defiende a Bolsonaro y su familia: "Son buenas personas" en declaraciones recientes

Buenos Aires, 28 octubre (NA) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo a que Flávio Bolsonaro pueda ingresar al país, describiéndolo como "una buena persona".

"Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles", afirmó el mandatario estadounidense al ser consultado sobre la posibilidad de que Bolsonaro viaje a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se produjeron al llegar a la Base Conjunta Andrews, después de su visita a Texas, y fueron recogidas por la Agencia Noticias Argentinas. En ese contexto, el presidente de EE.UU. agregó: "Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio y muy bien al padre, quien fue tratado muy mal. Eso es Brasil. Es un país diferente".

Al referirse al triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva sobre Bolsonaro en el balotaje, Trump comentó: "La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible".