Ponzio definirá el equipo de River para el Superclásico ante Boca tras evaluar lesiones

Buenos Aires, 27 octubre (NA) - Leonardo Ponzio se encuentra en la etapa final de definición del equipo titular de River para el enfrentamiento contra Boca el próximo domingo a las 15:00 en la "Bombonera". El entrenador está evaluando el estado físico de tres jugadores: Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes dolencias; mientras tanto, contará con el regreso de Lucas Martínez Quarta, quien cumplió una fecha de suspensión tras haber alcanzado la quinta amarilla.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el "Millonario" podría presentar alteraciones en la alineación inicial en comparación con el último partido, donde vencieron a Racing en el "Monumental". Un cambio potencial incluye que Francisco Ortega podría ser reemplazado en el lateral izquierdo por Acuña, quien se perdió los últimos encuentros debido a golpes en el hombro y el empeine izquierdos, sufridos en el partido contra Sarmiento de Junín.

A pesar de no contar aún con el alta médica definitiva, desde el club se estima que Acuña podría estar en condiciones para el Superclásico, ya que ha estado trabajando en el campo y su respuesta ha sido positiva. El futbolista, que fue parte del equipo campeón del mundo con la Selección argentina, se ausentó en los enfrentamientos contra Belgrano y Racing.

Otra preocupación es el mediocampo: Aníbal Moreno tuvo que salir a los 11 minutos del partido contra Racing debido a una contractura en el gemelo izquierdo. Este jugador, que había vuelto a las canchas tras una prolongada recuperación de una discopatía lumbar, sufrió ahora una nueva molestia.

Si no logra recuperarse a tiempo para enfrentar a Boca, y considerando que Fausto Vera no está disponible por un desgarro, Ponzio podría optar nuevamente por Lucas Silva, el juvenil que lo reemplazó en el último encuentro.

En el ataque, el último jugador en duda es Sebastián Driussi. Aunque había perdido su puesto, en el último partido no ingresó debido a un dolor lumbar, según lo informado por Ponzio en conferencia de prensa. Ante esta situación, Lucas Beltrán podría continuar como la referencia de área del "Millonario".

Finalmente, el DT debe decidir si Lucas Martínez Quarta regresa al once titular, tras haber cumplido su suspensión contra Racing. Su reemplazo, Lautaro Rivero, tuvo una destacada actuación y anotó el gol de la victoria, lo que podría hacer que la competencia por el puesto sea intensa.

Con este panorama, el probable once de River para el partido contra Boca sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega o Marcos Acuña; Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán.