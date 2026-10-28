Máxima de 29° y más lluvias en Córdoba: cuándo vuelve el agua
El SMN prevé una tregua temporal del tiempo inestable con un marcado ascenso térmico hacia el viernes, pero advierte que el fin de semana retornarán las precipitaciones y las tormentas.
28/10/2026 | 07:41Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvia en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
Córdoba dejará atrás el fresco y la nubosidad de los últimos días para dar paso a un marcado ascenso de la temperatura que alcanzará su pico este viernes, cuando la máxima toque los 29 grados.
Sin embargo, el alivio del mal tiempo será breve: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas locales confirman que las lluvias y tormentas regresarán durante el fin de semana a la provincia.
Tras un martes inestable y fresco, el miércoles y el jueves mantendrán un ambiente húmedo con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.
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La mejora culminará el viernes con el pico térmico de la semana, aunque la humedad constante anticipa un nuevo cambio drástico en las condiciones meteorológicas.
Según anticiparon los expertos en meteorología, el panorama volverá a complicarse a partir del sábado y se extenderá durante el domingo con el regreso de las precipitaciones sobre la capital y los departamentos cordobeses.
El escenario más crítico se espera para el comienzo de la próxima semana. Durante el lunes se prevé la emisión de alertas por tormentas fuertes en la provincia, las cuales llegarán acompañadas por una marcada actividad eléctrica y precipitaciones de variada intensidad.
Lectura rápida
¿Qué pasará con el clima en Córdoba? Se espera un ascenso de la temperatura, alcanzando los 29 grados este viernes, seguido por lluvias y tormentas durante el fin de semana.
¿Quién emite los pronósticos meteorológicos? El pronóstico es confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas locales.
¿Cuándo se prevén las lluvias? Las lluvias y tormentas regresarán durante el fin de semana, especialmente el sábado y el domingo.
¿Dónde se esperan las precipitaciones? Las precipitaciones afectarán a la capital y los departamentos cordobeses.
¿Por qué se emiten alertas meteorológicas? Se emitirán alertas por tormentas fuertes el lunes, acompañadas de actividad eléctrica y precipitaciones de variada intensidad.