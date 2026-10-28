Parque acuático en Rosario: Ciudad Futura busca apelar el fallo y denuncia "arbitrariedades"

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario declaró inadmisible la demanda presentada por el concejal Juan Monteverde y otros tres ediles de Ciudad Futura para frenar las obras del parque acuático en la costanera norte. El tribunal consideró que los concejales no estaban legitimados para impulsar el reclamo en los términos planteados y sostuvo que la controversia debía resolverse en el ámbito político. Tras la resolución, la abogada de Ciudad Futura, Jessica Pellegrini, cuestionó el fallo y confirmó que evalúan presentar un recurso. En diálogo con Radioinforme3, por Cadena 3 Rosario, sostuvo que el debate excede a su espacio y que todavía hay otras presentaciones judiciales en curso.

“No se discute si la obra es legal o no”

Pellegrini consideró que la decisión de la Cámara debe analizarse dentro del recorrido judicial que tuvo el conflicto y remarcó que otros magistrados habían sostenido criterios diferentes. Según explicó, el fallo no resolvió el planteo de fondo sobre la legalidad de la obra, sino que rechazó la presentación por considerar que los concejales no tenían legitimación para impulsarla. “Lo que hacen estos dos camaristas es decir: los concejales por sí mismos no tienen atribuciones para discutir”, afirmó.

La abogada sostuvo que existen elementos para cuestionar la resolución y apuntó contra lo que consideró contradicciones en sus fundamentos. “Hay arbitrariedades en el fallo, hay autocontradicciones”, señaló. También destacó que la decisión de la Cámara fue dividida: dos jueces consideraron inadmisible el amparo, mientras que otro entendió que la discusión debía continuar sobre el fondo del asunto.

En ese sentido, Pellegrini recordó que al comienzo del proceso judicial un magistrado había dispuesto una medida precautelar que frenó las obras. Para la abogada, ese antecedente demuestra que hubo distintas interpretaciones sobre el reclamo. “Son distintas definiciones respecto del mismo planteo”, sostuvo, y agregó que la resolución actual cierra la discusión iniciada por los concejales sin analizar los cuestionamientos sobre el procedimiento administrativo.

Cuestionamientos al procedimiento de la obra

La representante de Ciudad Futura insistió en que el planteo no responde solamente a una diferencia política sobre la conveniencia del parque acuático. Según explicó, el cuestionamiento central apunta a que una obra de esa magnitud se haya dispuesto mediante un decreto del intendente sin pasar por el Concejo Municipal.

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“Es una cuestión institucional y de atribuciones y de competencias que involucra un planteo muy serio”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el Concejo tiene facultades de control sobre el Ejecutivo y que existen ordenanzas que establecen que determinadas decisiones deben someterse a la discusión del cuerpo legislativo local.

Pellegrini también citó el dictamen de la fiscal de Cámara, María Lazzaría, quien, según recordó, consideró que el planteo involucraba una discusión sobre las competencias institucionales y la regularidad del procedimiento administrativo. La abogada defendió esa interpretación y sostuvo que el reclamo no se limita a una discrepancia sobre la oportunidad o la conveniencia de construir el parque acuático.

Qué cuestionan del parque acuático

Consultada sobre la posición de Ciudad Futura respecto del proyecto, Pellegrini aclaró que su espacio no se opone a todas las intervenciones previstas en la costanera norte, sino a la instalación del parque acuático en ese sector. Afirmó que consideran necesario mejorar el área, acondicionar la playa pública y reparar el conducto, pero cuestionan la ubicación elegida para el emprendimiento recreativo.

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??? ROSARIO PREVÉ INAUGURAR EL PARQUE ACUÁTICO ANTES DE FIN DE AÑO El secretario de Obras Públicas de Rosario, Juan Ferrer, confirmó que el objetivo es inaugurar el parque acuático de la zona norte antes de Navidad, si las condiciones climáticas lo permiten. ?? Cadena 3 Rosario https://t.co/55jYFbjnFF — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 27, 2026

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“No tiene que ver con que si nos gusta o no, el plástico. Tiene que ver con que en ese sector de la ciudad no están dadas las condiciones para semejante obra”, expresó. Según argumentó, el proyecto alteraría el paisaje, la playa pública y el acceso al río. También sostuvo que la discusión sobre el emplazamiento debía haberse desarrollado en el Concejo Municipal.

Durante la entrevista, Pellegrini rechazó que el reclamo pueda reducirse a una postura de un sector minoritario y defendió la existencia de cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, vecinos y otros actores de la ciudad. Además, aclaró que hay otras presentaciones judiciales que continúan su curso y que no corresponden exclusivamente a Ciudad Futura.

Evalúan recurrir la resolución

Tras el rechazo de la Cámara, Pellegrini confirmó que el espacio analiza los pasos a seguir para intentar continuar con la discusión judicial. “Estamos analizando el fallo y las muchísimas autocontradicciones que tiene”, afirmó, y sostuvo que consideran que existen fundamentos para avanzar por una vía recursiva.

La abogada cuestionó que la resolución haya cerrado el camino para el reclamo impulsado por los concejales sin abordar el fondo de la controversia. Mientras tanto, desde el municipio señalaron que las obras continúan y que el parque acuático podría estar listo para diciembre. El fallo despejó el camino judicial para la continuidad del proyecto frente a esta demanda, aunque permanecen otras presentaciones en trámite.

Entrevista de Hernán Funes.