Parque Acuático: "Podemos tener una inauguración en la previa de Navidad"

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, respaldó el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que declaró inadmisible la demanda presentada por Juan Monteverde y otros concejales de Ciudad Futura contra las obras de Costa Norte. “Es un fallo que deja muy claras dos cosas”, sostuvo el funcionario, quien cuestionó la presentación judicial y aseguró que los trabajos continúan.

Chale señaló que la resolución expuso, a su entender, un desconocimiento de las competencias de los concejales. “Ha habido un nivel de desconocimiento y de ignorancia sobre las atribuciones propias y competencias de un bloque de concejales. Hay una clara manifestación de la Cámara en ese sentido”, afirmó.

En esa línea, el secretario de Gobierno sostuvo que las diferencias entre los espacios políticos deben resolverse en el ámbito legislativo y no en los tribunales. “El Concejo, en todo caso, la política, las cuestiones que no puede resolver, no deben trasladarse a la Justicia o resolverse en el ámbito judicial”, expresó.

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El funcionario también cuestionó las distintas posiciones que, según planteó, adoptaron los concejales de Ciudad Futura durante el conflicto. Indicó que inicialmente buscaron frenar la totalidad de las obras y que luego intentaron limitar el reclamo a la construcción del Parque Acuático, pese a que el proyecto contempla una intervención integral en la zona.

“Hubo un intento de paralizar todas las obras. Luego, cuando las obras empezaron a avanzar y quedó claro que, además de la parte recreativa del parque en sí, el proyecto incluye toda una reconstrucción muy necesaria de la costanera, de los desagües, particularmente del conducto Piaggio, y hasta de las veredas, hubo un intento de limitar esto a una parte de la obra”, señaló.

Chale remarcó que la licitación fue concebida para intervenir en todo el sector de Costa Norte y defendió la necesidad de mantener el conjunto de los trabajos. “La obra tiene un conjunto, es integral. La licitación se hizo para abordar todo el sector de Costa Norte”, explicó. En ese sentido, aseguró que el municipio avanza con las tareas previstas, junto con otras intervenciones que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

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??? ROSARIO PREVÉ INAUGURAR EL PARQUE ACUÁTICO ANTES DE FIN DE AÑO El secretario de Obras Públicas de Rosario, Juan Ferrer, confirmó que el objetivo es inaugurar el parque acuático de la zona norte antes de Navidad, si las condiciones climáticas lo permiten. ?? Cadena 3 Rosario https://t.co/55jYFbjnFF — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 27, 2026

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Consultado sobre la posibilidad de que Monteverde y los concejales vuelvan a apelar la resolución, el funcionario aclaró que no tenía información al respecto. “No, eso no lo sé. Es una pregunta que hay que hacerle a Monteverde o al bloque de Ciudad Futura”, respondió.

Por otra parte, Chale advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, podría haber tenido la judicialización del conflicto para el desarrollo de obras públicas. “Nos interesa dejar claro que a la zona le resultaba muy peligroso judicializar la obra pública. Implica una sociedad que tiene mucha necesidad de obra de todo tipo”, manifestó.

Finalmente, el secretario de Gobierno calificó de “muy peligroso” el precedente que, según consideró, podría haberse generado si prosperaba el planteo judicial. “Judicializar la obra pública podía sentar un precedente muy peligroso”, insistió, y cuestionó con dureza la decisión de llevar la disputa al ámbito judicial, en línea con el rechazo dispuesto por la Cámara.



Informe de Fernando Carrafiello.