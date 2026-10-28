Los videos del horror: así quedaron los trenes tras el choque en Toledo

Las imágenes en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía reflejan la devastación provocada por la mayor tragedia ferroviaria reciente en España.

Tras el choque por alcance ocurrido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo), la escena quedó marcada por vagones destruidos y escombros esparcidos a lo largo de las vías.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

??????ÚLTIMA HORA: Tren de alta velocidad choca en España. Más de 46 personas han MUERTO. El gobierno socialista de España aún no ha emitido ningún comunicado SE CREE que la falla comenzó en la señalización, luces de tráfico de trenes y vías defectuosas???? https://t.co/gQnpBZaBcE — EL ÚLTIMO COLINESIO ?? (@ultimocolinesio) October 28, 2026

/Fin Código Embebido/

El fuerte impacto del tren AVE de Renfe contra la parte trasera de la formación de la empresa Iryo provocó que dos vagones del convoy privado descarrilaran y cayeran por un terraplén de varios metros.

Las imágenes de los equipos de rescate muestran el trabajo desesperado de bomberos, Guardia Civil y personal sanitario entre los hierros retorcidos para rescatar a los sobrevivientes.

/Inicio Código Embebido/

Un pasajero graba momentos después del accidente entre el Iryo y el AVE, donde enseña la cabecera de los trenes y la situación del accidente. Fuente: @prnoticias https://t.co/tq7I7FwHP5 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 28, 2026

/Fin Código Embebido/

El balance provisional ya confirma al menos 39 personas fallecidas y numerosos heridos de diversa gravedad.

Mientras las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría incrementarse con las horas, Adif y Renfe mantienen interrumpido totalmente el servicio ferroviario entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía hasta nuevo aviso.

/Inicio Código Embebido/

ESPAÑA: OTRA TRAGEDIA FERROVIARIA, AHORA EN TOLEDO Primeras imágenes aéreas de como quedaron los trenes tras un nuevo accidente ferroviario en España. https://t.co/zGzUTwDOkW — Media Oriente (@MediaOriente) October 28, 2026

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

@beltrandelrio Videos del choque de trenes en Toledo, España. https://t.co/oHIusDi9Of — Alfredo (@AlfredoMM56) October 28, 2026

/Fin Código Embebido/