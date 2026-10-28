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Los videos del horror: así quedaron los trenes tras el choque en Toledo

Las primeras imágenes tras el impacto entre el AVE y la formación de Iryo muestran la magnitud del desastre en Urda, donde hay al menos 39 muertos y decenas de heridos.

28/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Las imágenes en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía reflejan la devastación provocada por la mayor tragedia ferroviaria reciente en España.

Tras el choque por alcance ocurrido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo), la escena quedó marcada por vagones destruidos y escombros esparcidos a lo largo de las vías.

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El fuerte impacto del tren AVE de Renfe contra la parte trasera de la formación de la empresa Iryo provocó que dos vagones del convoy privado descarrilaran y cayeran por un terraplén de varios metros.

Las imágenes de los equipos de rescate muestran el trabajo desesperado de bomberos, Guardia Civil y personal sanitario entre los hierros retorcidos para rescatar a los sobrevivientes.

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El balance provisional ya confirma al menos 39 personas fallecidas y numerosos heridos de diversa gravedad.

Mientras las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría incrementarse con las horas, Adif y Renfe mantienen interrumpido totalmente el servicio ferroviario entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía hasta nuevo aviso.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía?
Un choque por alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo provocó una tragedia ferroviaria.

¿Quiénes están involucrados en el accidente?
Los involucrados son los trenes de Renfe y Iryo, así como los equipos de rescate, incluyendo bomberos y Guardia Civil.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió este miércoles por la mañana.

¿Dónde sucedió el choque?
El choque ocurrió a la altura de la estación de Urda, en Toledo.

¿Por qué se interrumpió el servicio ferroviario?
El servicio ferroviario fue interrumpido debido a la tragedia y la necesidad de realizar labores de rescate y evaluación de daños.

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