Los videos del horror: así quedaron los trenes tras el choque en Toledo
Las primeras imágenes tras el impacto entre el AVE y la formación de Iryo muestran la magnitud del desastre en Urda, donde hay al menos 39 muertos y decenas de heridos.
28/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
Las imágenes en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía reflejan la devastación provocada por la mayor tragedia ferroviaria reciente en España.
Tras el choque por alcance ocurrido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo), la escena quedó marcada por vagones destruidos y escombros esparcidos a lo largo de las vías.
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Conmoción en Europa. Choque de trenes en España: qué hay detrás de la tragedia que sacude al país
Fallo humano y fallas en los sistemas de control emergen como las hipótesis centrales del impacto a alta velocidad que dejó al menos 30 muertos en Toledo.
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??????ÚLTIMA HORA: Tren de alta velocidad choca en España. Más de 46 personas han MUERTO. El gobierno socialista de España aún no ha emitido ningún comunicado
SE CREE que la falla comenzó en la señalización, luces de tráfico de trenes y vías defectuosas???? https://t.co/gQnpBZaBcE— EL ÚLTIMO COLINESIO ?? (@ultimocolinesio) October 28, 2026
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El fuerte impacto del tren AVE de Renfe contra la parte trasera de la formación de la empresa Iryo provocó que dos vagones del convoy privado descarrilaran y cayeran por un terraplén de varios metros.
Las imágenes de los equipos de rescate muestran el trabajo desesperado de bomberos, Guardia Civil y personal sanitario entre los hierros retorcidos para rescatar a los sobrevivientes.
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Un pasajero graba momentos después del accidente entre el Iryo y el AVE, donde enseña la cabecera de los trenes y la situación del accidente.
Fuente: @prnoticias https://t.co/tq7I7FwHP5— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 28, 2026
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El balance provisional ya confirma al menos 39 personas fallecidas y numerosos heridos de diversa gravedad.
Mientras las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría incrementarse con las horas, Adif y Renfe mantienen interrumpido totalmente el servicio ferroviario entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía hasta nuevo aviso.
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ESPAÑA: OTRA TRAGEDIA FERROVIARIA, AHORA EN TOLEDO
Primeras imágenes aéreas de como quedaron los trenes tras un nuevo accidente ferroviario en España. https://t.co/zGzUTwDOkW— Media Oriente (@MediaOriente) October 28, 2026
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@beltrandelrio Videos del choque de trenes en Toledo, España. https://t.co/oHIusDi9Of— Alfredo (@AlfredoMM56) October 28, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía?
Un choque por alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo provocó una tragedia ferroviaria.
¿Quiénes están involucrados en el accidente?
Los involucrados son los trenes de Renfe y Iryo, así como los equipos de rescate, incluyendo bomberos y Guardia Civil.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió este miércoles por la mañana.
¿Dónde sucedió el choque?
El choque ocurrió a la altura de la estación de Urda, en Toledo.
¿Por qué se interrumpió el servicio ferroviario?
El servicio ferroviario fue interrumpido debido a la tragedia y la necesidad de realizar labores de rescate y evaluación de daños.