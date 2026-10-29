El fútbol argentino implementará el VAR semiautomático: qué es y cómo funciona

El VAR semiautomático se comenzará a implementar en el fútbol argentino y tendría la posibilidad de debutar antes de fin de año, en esta misma temporada. La intención es que el nuevo sistema se presentara en la final del Torneo Clausura, programada para el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, confirmó esta información tras la reunión de los dirigentes en AFA, donde se aprobó el nuevo formato de torneo para 2027.

"El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año. Es algo que se venía tratando y se había aprobado. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera", señaló Malaspina.

El sistema se utilizaría en todos los partidos a partir del año siguiente. No se descartó que también se pudiera usar en la final de la Copa Argentina.

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Cómo funciona el VAR semiautomático

El VAR semiautomático se implementa a partir de una docena de cámaras de seguimiento que captan los movimientos de la pelota y los jugadores. Además, la pelota cuenta con un sensor interno que envió datos entrecruzados con un sistema de inteligencia artificial que detecta si hubo o no fuera de juego.

El sistema registra hasta 29 puntos de datos específicos de cada futbolista, con especial énfasis en las extremidades corporales que resultan determinantes a la hora de sancionar o descartar una posición adelantada.

Como complemento fundamental para la precisión milimétrica, el balón oficial incorporará un sensor interno capaz de enviar datos instantáneos sobre el momento exacto del contacto.

Esta información es cruzada en tiempo real mediante un software de inteligencia artificial que detecta infracciones de fuera de juego de manera autónoma.

Inmediatamente después, el algoritmo emite una alerta automatizada hacia la cabina de video, permitiendo que los oficiales del VAR validen la jugada con mayor velocidad y reduzcan drásticamente el margen de error humano.

Esta misma tecnología ya opera con éxito en los torneos y competencias más exigentes y prestigiosos a nivel internacional, como la UEFA Champions League desde la temporada 2022/2023 y las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA.

Con su desembarco en el ámbito local, el arbitraje del fútbol argentino da un paso fundamental hacia la modernización y la transparencia en la revisión de jugadas complejas.