Confirman la muerte del argentino Agustín Randazzo en el choque de trenes en España

Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en Toledo, España, fue encontrado muerto por la Guardia Civil. La noticia fue confirmada por el diseñador Roberto Piazza, amigo del hombre, quien aseguró que recibió la información de personas cercanas a la víctima.

Randazzo vivía en España desde 2002 y realizaba habitualmente un trayecto por motivos laborales entre Madrid y Sevilla. El día del accidente viajaba en el coche número ocho de una formación de alta velocidad que impactó contra otro tren de la empresa Iryo.

Con su fallecimiento, ya son dos los argentinos muertos en la tragedia ferroviaria, que dejó al menos 69 víctimas fatales y decenas de heridos, según el último balance citado en la información.

La confirmación de su muerte

Roberto Piazza confirmó la noticia durante una entrevista con LN+, donde relató que había recibido el mensaje sobre el hallazgo del cuerpo poco antes de salir al aire.

“Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, afirmó.

El diseñador recordó a Randazzo con afecto y destacó el vínculo que los unía. “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo súper copado y divertido”, expresó.

También contó que, cuando vivía en Madrid, el argentino lo había ayudado en distintas oportunidades. Según explicó, Randazzo estaba en pareja y sus allegados mantenían la esperanza de encontrarlo con vida hasta que se conoció la noticia.

Su familia había iniciado una búsqueda desesperada

Desde el accidente, los familiares de Randazzo no tenían noticias sobre su paradero. Su hermano viajó a Madrid para radicar una denuncia formal y aportar muestras de ADN, con el objetivo de colaborar con las tareas de identificación de las víctimas.

Además, se trasladó hacia Toledo para recorrer los hospitales en los que habían sido atendidos los sobrevivientes y tratar de obtener información sobre el hombre.

Su primo, Rafael García Juanicó, había explicado que Randazzo viajaba en el coche ocho del tren de alta velocidad y que no habían logrado comunicarse con él desde el siniestro.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, había dicho a LA NACION.

La confirmación de su muerte puso fin a varios días de incertidumbre para sus familiares y amigos, que seguían de cerca las tareas de búsqueda e identificación.

Quién era Agustín Randazzo

Randazzo tenía 51 años y residía en España desde 2002. Su recorrido entre Madrid y Sevilla formaba parte de sus traslados habituales por motivos laborales.

Su desaparición había generado preocupación entre sus allegados, que difundieron pedidos de información y solicitaron ayuda para conocer su estado de salud.

La confirmación de su fallecimiento fue comunicada por su entorno después de que la Guardia Civil encontrara el cuerpo en el marco de los trabajos vinculados con el accidente ferroviario.

La segunda víctima argentina de la tragedia

La muerte de Randazzo se suma a la de Ana Martina Conte Grand, la podóloga sanjuanina de 32 años que también falleció en el choque.

Conte Grand vivía en Andalucía y viajaba junto a su hermano Zacarías en el coche número siete de una de las formaciones involucradas. Su hermano sobrevivió al accidente.

La tragedia ferroviaria en Toledo dejó decenas de víctimas fatales y heridos, mientras las autoridades españolas continúan con las tareas de investigación para determinar las circunstancias del choque.

Con la confirmación de la muerte de Randazzo, dos familias argentinas quedaron directamente golpeadas por el siniestro que conmocionó a España.