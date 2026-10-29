María Corina Machado exigió elecciones en 2027 y propuso una comisión de verdad en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado reiteró su exigencia de que se realicen elecciones presidenciales en 2027, alineadas con el plan que Estados Unidos presentó en enero tras la captura de Nicolás Maduro. Además, planteó la creación de una "comisión de la verdad" en el próximo Gobierno.

Machado se expresó este jueves durante su primera conferencia de prensa desde su regreso a Venezuela, después de más de 10 meses en el exilio. En sus declaraciones, subrayó que su presencia en el país es prueba del avance del plan de tres fases delineado por el presidente Donald Trump. "Después de unas cuantas horas, han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos para avanzar hacia una transición democrática que incluye la realización de elecciones presidenciales en 2027", afirmó.

Su regreso a Venezuela se produjo el domingo por la mañana, después de recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. La primera aparición pública de Machado fue en la Iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto, estado Lara. Posteriormente, visitó el estado La Guaira, el cual sufrió daños significativos por un doble terremoto el 24 de junio.

La dirigente opositora destacó que desde el 3 de enero, tras la captura de Maduro, "gracias a la acción del Gobierno de los Estados Unidos", el exmandatario "enfrenta la justicia". Maduro fue detenido por narcoterrorismo y narcotráfico, cargos que él rechaza, y se espera que su juicio comience a mediados del próximo año.

Machado también informó que no ha tenido diálogo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y enfatizó que, aunque no participa en el actual proceso de negociación entre el chavismo y un sector de la oposición, no tiene intención de obstaculizar esos acuerdos.

En cuanto al futuro, propuso un proceso de reparación mediante una "comisión de la verdad" y la aplicación de justicia ordinaria. "Una vez que llegue el próximo Gobierno, se debe instaurar una comisión de la verdad, compuesta por personas independientes y venezolanos y extranjeros, que puedan escuchar a las víctimas y plantear reparaciones", expresó.

Machado agregó que se deberían otorgar atribuciones especiales a ciertos tribunales para llevar a cabo el proceso de justicia respecto a los delitos cometidos en los últimos años. "Va a ser un proceso arduo, pero debemos avanzar hacia la autonomía del Poder Judicial", comentó.

Lectura rápida

¿Qué reclama María Corina Machado?

Machado exige elecciones presidenciales en 2027 y propone una comisión de la verdad para el próximo Gobierno.

¿Cuándo regresó a Venezuela?

Regresó el domingo pasado, después de más de 10 meses en el exilio.

¿Qué dijo sobre Nicolás Maduro?

Machado afirmó que Maduro enfrenta la justicia gracias a la acción del Gobierno de EE. UU. tras su captura.

¿Cuál es su objetivo con la comisión de la verdad?

Busca que se escuche a las víctimas y se planteen reparaciones en el próximo Gobierno.

¿Cómo planea involucrar a los venezolanos?

Impulsará asambleas pequeñas para debatir el futuro del país y construir consensos.