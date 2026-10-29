Cuba enfrenta una drástica caída del turismo debido a sanciones de Estados Unidos

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Hasta septiembre de este año, Cuba ha experimentado una disminución del 65,1 por ciento en la llegada de turistas internacionales en comparación con el mismo período de 2025, según lo informado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Este descenso se produce en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la isla caribeña.

El total de visitantes internacionales alcanzó la cifra de 477.707, lo que representa una caída de 890.140 en relación con los primeros nueve meses del año anterior, de acuerdo con datos preliminares de la ONEI, entidad encargada de las estadísticas oficiales del país.

El principal mercado emisor de turistas hacia Cuba, Canadá, fue el que registró el mayor descenso, con 430.460 visitantes menos. Asimismo, Rusia vio una reducción de 67.205 turistas, la comunidad cubana en el exterior disminuyó en 60.081, y Estados Unidos tuvo 42.984 visitantes menos.

El turismo representa uno de los pilares fundamentales para la economía cubana, pero el sector se encuentra atravesando una crisis caracterizada por la suspensión de rutas aéreas, el cierre de hoteles y la salida de diversas compañías internacionales.

En julio pasado, el Gobierno cubano indicó que las presiones ejercidas por Estados Unidos llevaron a la salida de siete cadenas hoteleras internacionales, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, que administraban el 46 por ciento de las habitaciones en el país.

A esta situación se suma el cerco petrolero y la restricción de combustible que Washington ha impuesto a la isla desde enero, además de las sanciones adicionales que se implementaron a partir de mayo.

Cuba ha estado bajo un bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos durante más de seis décadas. En junio pasado, el Gobierno cubano aprobó un conjunto de reformas económicas y sociales que buscan abrir el turismo a la inversión del sector privado, incluyendo áreas como la gestión hotelera, la renta de automóviles y el transporte de viajeros.

AgenciaNA