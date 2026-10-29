Cuba enfrenta una drástica caída del turismo debido a sanciones de Estados Unidos
La isla caribeña reporta un descenso del 65,1% en la llegada de turistas, un golpe al sector que es clave para su economía.
FOTO: Las playas cubanas, desiertas, en medio de la crisis.
Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- Hasta septiembre de este año, Cuba ha experimentado una disminución del 65,1 por ciento en la llegada de turistas internacionales en comparación con el mismo período de 2025, según lo informado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Este descenso se produce en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la isla caribeña.
El total de visitantes internacionales alcanzó la cifra de 477.707, lo que representa una caída de 890.140 en relación con los primeros nueve meses del año anterior, de acuerdo con datos preliminares de la ONEI, entidad encargada de las estadísticas oficiales del país.
El principal mercado emisor de turistas hacia Cuba, Canadá, fue el que registró el mayor descenso, con 430.460 visitantes menos. Asimismo, Rusia vio una reducción de 67.205 turistas, la comunidad cubana en el exterior disminuyó en 60.081, y Estados Unidos tuvo 42.984 visitantes menos.
El turismo representa uno de los pilares fundamentales para la economía cubana, pero el sector se encuentra atravesando una crisis caracterizada por la suspensión de rutas aéreas, el cierre de hoteles y la salida de diversas compañías internacionales.
En julio pasado, el Gobierno cubano indicó que las presiones ejercidas por Estados Unidos llevaron a la salida de siete cadenas hoteleras internacionales, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, que administraban el 46 por ciento de las habitaciones en el país.
A esta situación se suma el cerco petrolero y la restricción de combustible que Washington ha impuesto a la isla desde enero, además de las sanciones adicionales que se implementaron a partir de mayo.
Cuba ha estado bajo un bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos durante más de seis décadas. En junio pasado, el Gobierno cubano aprobó un conjunto de reformas económicas y sociales que buscan abrir el turismo a la inversión del sector privado, incluyendo áreas como la gestión hotelera, la renta de automóviles y el transporte de viajeros.
AgenciaNA
Lectura rápida
¿Cuál es el porcentaje de disminución en el turismo en Cuba?
La disminución en el turismo en Cuba es del 65,1 por ciento hasta septiembre de este año.
¿Cuántos visitantes internacionales recibió Cuba en 2026?
Cuba recibió 477.707 visitantes internacionales hasta septiembre de 2026.
¿Qué países registraron la mayor caída de turistas hacia Cuba?
Canadá, Rusia, la comunidad cubana en el exterior y Estados Unidos registraron las mayores caídas en turistas.
¿Qué impacto tienen las sanciones de EE.UU. en el turismo cubano?
Las sanciones han provocado la salida de cadenas hoteleras y una crisis en el sector turístico cubano.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno cubano para enfrentar la crisis turística?
El Gobierno ha aprobado reformas para abrir el turismo a la inversión del sector privado en diversas áreas.
[Fuente: Noticias Argentinas]