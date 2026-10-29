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Autopsia de Nancy Godoy revela detalles escalofriantes sobre su muerte violenta

La docente de 52 años sufrió una "muerte extremadamente violenta", según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

29/10/2026 | 19:55Redacción Cadena 3

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Autopsia de Nancy Godoy revela detalles escalofriantes sobre su muerte violenta

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Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años que fue hallada muerta en la provincia de Corrientes, ha arrojado detalles perturbadores sobre su deceso. En el caso, hay cinco detenidos, de los cuales tres están acusados de femicidio. Los resultados forenses indican que la víctima sufrió una "muerte extremadamente violenta", lo que ha conmocionado a la comunidad.

Los informes también especifican que los presuntos agresores le causaron "múltiples lesiones punzocortantes", lo que sugiere un ataque brutal y premeditado. Esta información ha sido confirmada por fuentes cercanas al caso, quienes han estado siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación.

La situación ha generado una ola de indignación y dolor en la sociedad, especialmente en el ámbito educativo, donde sus colegas y alumnos recuerdan a Nancy como una persona comprometida y querida. La comunidad exige justicia y respuestas rápidas por parte de las autoridades.

Por el momento, el caso se encuentra en desarrollo, y las autoridades están trabajando para esclarecer todos los detalles que rodean este trágico suceso.

EN DESARROLLO...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién era Nancy Godoy?
Una docente de 52 años encontrada muerta en Corrientes.

¿Qué reveló la autopsia?
Indicó que sufrió una muerte extremadamente violenta con múltiples lesiones punzocortantes.

¿Cuántos detenidos hay en el caso?
Hay cinco detenidos, de los cuales tres están acusados de femicidio.

¿Dónde ocurrió el hecho?
En la provincia de Corrientes, Argentina.

¿Cuál es la reacción de la comunidad?
Indignación y dolor, exigiendo justicia por la trágica muerte de Nancy.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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