Cuáles son las cuatro medidas que acordó el Gobierno y el FMI para reactivar la economía

Tras aprobar la revisión a nivel técnico de las metas fiscales y de acumulación de reservas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que alcanzó un entendimiento con el Gobierno argentino para poner en marcha un esquema de cuatro medidas destinadas a reactivar la economía.

La estrategia apunta a convertir los logros de la estabilización macroeconómica en una expansión sostenida y en la creación de puestos de trabajo en el sector privado.

En conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, explicó que el programa económico mantiene tres pilares fundamentales: continuar con la desinflación, fortalecer la resiliencia del país e impulsar el crecimiento sostenido.

"Existe un entendimiento compartido sobre la importancia de ampliar los avances de la estabilización para conseguir un crecimiento más sólido y generar empleo", señaló la funcionaria.

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Las cuatro medidas acordadas con el FMI

El menú consensuado entre el organismo multilateral y el equipo económico nacional se estructura en los siguientes puntos clave:

Profundización del mercado de capitales e hipotecario: busca ampliar las alternativas de financiamiento, respaldar la inversión privada y sostener la demanda interna para familias y empresas.

Mayor flexibilidad en el mercado laboral: se orienta a reducir las rigideces para favorecer la contratación formal en el sector privado. “Esto será realmente importante para garantizar que los beneficios del crecimiento se traduzcan en puestos de trabajo”, enfatizó Kozack.

Avance en las concesiones de infraestructura: el plan contempla ejecutar de manera prioritaria las obras viales y de infraestructura adjudicadas recientemente al sector privado.

Ejecución de inversiones estratégicas bajo el RIGI: acelerar la implementación de los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que ya superan los US$ 70.000 millones.

"Argentina debe mantener el rumbo con políticas sólidas y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios alcanzados. La prudencia macroeconómica sostenida, junto con reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo, debería ayudar a Argentina a fortalecer su resiliencia", concluyó Kozack.

Metas cumplidas y disciplina fiscal como ancla

El anuncio llega tras la aprobación técnica de la tercera revisión del programa, la cual destrabará un desembolso de US$ 900 millones que será discutido por el directorio del Fondo a comienzos de diciembre. Desde el FMI ponderaron que las reservas internacionales netas superaron en US$ 4.000 millones la meta fijada para mediados de año.

Por último, el organismo remarcó que la disciplina fiscal seguirá operando como el principal ancla del esquema macroeconómico. En ese marco, el Poder Ejecutivo ratificó su compromiso de sostener un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026 y un objetivo equivalente para 2027, al tiempo que profundizará el manejo de liquidez y una expansión prudente del crédito.