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La promoción podría regresar a la Primera División del fútbol argentino en 2028

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, propuso la reinstauración de la promoción en la Primera División. La idea se revisará para su posible implementación en 2028.

29/10/2026 | 16:56Redacción Cadena 3

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River descendió un 26 de junio de 2011.

FOTO: River descendió un 26 de junio de 2011.

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Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el presidente de Lanús, Nicolás Russo, presentó un proyecto para reinstaurar la promoción en la Primera División.

La propuesta fue aceptada y quedará en revisión para su posible implementación en 2028, según informó la Agencia Noticias Argentinas. En este encuentro se definió el formato que seguirá el torneo de la máxima categoría del fútbol argentino.

El sistema de enfrentamientos entre equipos de distintas categorías, que generó gran emoción en los finales de cada temporada entre 1999 y 2012, volverá a ser utilizado en el ascenso, con diferentes modalidades de implementación a partir del próximo año.

Durante esta reunión, se discutió el futuro de la Primera División, que no había sufrido cambios significativos en más de un año y medio. Nicolás Russo sugirió el regreso de los partidos de promoción, un formato que había sido utilizado en la temporada 1999/2000. En aquel entonces, el tercer peor equipo de la tabla de promedios evitaba el descenso directo, jugando una final a ida y vuelta contra el equipo correspondiente de la división inferior.

Este método fue parte del histórico descenso de River a la entonces denominada Primera B Nacional y se recuerda por duelos memorables, como el de Gimnasia y Atlético de Rafaela en 2009.

A partir de la próxima temporada, en el ascenso, el tercer peor club de cada zona se enfrentará al tercer mejor de la Primera B Metropolitana y del Federal A. Sin embargo, en las categorías inferiores, la promoción no alterará la cantidad de ascensos ni descensos establecidos.

El presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Cristian Malaspina, confirmó que la idea de Nicolás Russo será evaluada por una comisión que determinará su viabilidad para regresar a la máxima categoría en 2028.

Lectura rápida

¿Qué se propuso en la reunión?
Se propuso reinstaurar la promoción en la Primera División del fútbol argentino.

¿Quién presentó la propuesta?
La propuesta fue presentada por Nicolás Russo, presidente de Lanús.

¿Cuándo podría implementarse?
La implementación está prevista para 2028, tras una revisión de la propuesta.

¿Qué sistema se usará en el ascenso?
El tercer peor club de cada zona enfrentará al tercer mejor de la Primera B Metropolitana y del Federal A.

¿Qué dijo Cristian Malaspina?
El presidente de Argentinos Juniors confirmó que una comisión evaluará la propuesta para su posible implementación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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