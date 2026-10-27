Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 27 de octubre

En el contexto actual de la economía argentina, el tipo de cambio se convierte en un tema crucial para los ciudadanos. Hoy, **27 de octubre**, las cotizaciones del **dólar** muestran una clara disparidad entre el **dólar oficial** y el **dólar blue**. Actualmente, el **dólar oficial** se encuentra en **$1.560** para la venta, mientras que el **dólar blue** alcanza un valor de **$1.575**.

Además, hay diferentes modalidades de acceso a **dólares** en el país. Por ejemplo, el **dólar mayorista** se compra a **$1.527** y se vende a **$1.536**, lo que refleja un precio un poco más accesible respecto al mercado informal. Este tipo de cambio es vital para las empresas que necesitan hacer transacciones internacionales.

Por otro lado, la modalidad de **dólar bolsa**, que permite operar a través de la compra de acciones, refleja una cotización de **$1.559** para la venta, siendo bastante cercana a la cotización del **dólar blue**. En tanto, el **dólar contado con liquidación (CCL)** se ubica en **$1.658,7**, una opción preferida por inversores que buscan resguardarse de la devaluación de la moneda local.

Entre las opciones digitales, el **dólar cripto** se cotiza a **$1.656,14**, un valor que acompaña las fluctuaciones de mercado, mientras que el **dólar tarjeta** (que incluye los recargos impuestos) se encuentra entre **$1.963** y **$2.028**. Esto indica cómo las diferentes aristas del mercado cambiario pueden influir en el precio final que los argentinos pagan por sus compras en el exterior.

Los factores que inciden sobre estas cotizaciones son variados e incluyen desde políticas económicas del gobierno, expectativas de inflación, movimientos en los mercados internacionales y la demanda de dólares por parte de individuos y empresas. Mientras la incertidumbre persiste, muchos ciudadanos se encuentran analizando cuál es la mejor opción para adquirir divisas y proteger su economía familiar.