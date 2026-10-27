Flávio Bolsonaro: tres causas judiciales lo acechan mientras busca asilo en EE.UU.

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, tras su derrota electoral, se trasladó a Estados Unidos con su familia para solicitar asilo político al presidente estadounidense Donald Trump. En este contexto, enfrenta tres causas penales en Brasil, relacionadas con blanqueo de capitales, corrupción y difamación.

La justicia brasileña ha manifestado su preocupación por una posible injerencia extranjera en las elecciones a través de financiación irregular, manipulación en plataformas digitales y posibles favores a cambio de beneficios en el país norteamericano.

La primera causa judicial que enfrenta Bolsonaro está relacionada con el banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, quien se encuentra actualmente en prisión. La justicia investiga a Bolsonaro por su solicitud de fondos al banquero para financiar la película "Dark Horse" sobre su padre, quien cumple una pena de prisión domiciliaria de 27 años por golpismo.

En este caso, Flávio está acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Inicialmente, el senador negó su relación con el banquero, pero posteriormente se conocieron detalles que confirmaron el vínculo. Según el medio The Intercept Brasil, Bolsonaro negoció directamente con Vorcaro la transferencia de al menos 24 millones de dólares para la producción del filme, cuyo origen de los fondos está bajo investigación por la Policía Federal.

La segunda causa involucra al abogado Willer Tomaz, amigo de Bolsonaro, quien es investigado por blanqueo de capitales relacionado con empresas de apuestas y plataformas de pago. La justicia secuestró el celular del abogado, que reveló transacciones financieras sospechosas y conexiones estrechas entre ambos. Se encontraron documentos personales de Flávio en el iCloud de Willer, lo que apunta a la existencia de un vínculo más cercano entre ellos.

Además, se descubrió que Flávio tenía acceso a la cuenta bancaria de una de las empresas de Willer, lo que le otorgaba un significativo poder de gestión. Recientemente, la justicia ordenó la congelación de activos de Tomaz y la cancelación de sus pasaportes.

Por último, la tercera causa busca determinar si Bolsonaro incurrió en difamación al afirmar que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sería delatado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro en delitos como narcotráfico y lavado de dinero.