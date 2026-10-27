FOTO: Operativo en el Barrio 31: Policía de la Ciudad incauta drogas y detiene a dos hombres

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- En las últimas horas, la Policía de la Ciudad realizó un operativo en el Barrio 31, donde arrestó a dos hombres de 25 y 30 años que poseían antecedentes penales. Durante el procedimiento, se secuestraron más de 1.400 dosis de drogas, incluyendo cocaína, pasta base y marihuana.

El individuo de 30 años cuenta con un extenso prontuario, con 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas), así como cargos por robo, portación de arma no convencional y desobediencia, todas registradas desde 2020 hasta el presente. Su cómplice también presenta un historial delictivo significativo, con seis antecedentes por infracción a la Ley de Drogas, entre otros delitos.

En total, durante el operativo, los agentes incautaron 404 envoltorios de marihuana, que pesaban 556 gramos; 125 envoltorios de pasta base, con un peso de 270 gramos; y 914 envoltorios de cocaína, con un peso de 238 gramos.

La intervención estuvo a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I y se llevó a cabo tras la observación de un intercambio sospechoso entre los detenidos en las cercanías de Colibrí al 300. Al notar la presencia de los efectivos, ambos intentaron escapar, ingresando a un domicilio en Espadaña al 1.900, donde finalmente fueron capturados, uno dentro de la vivienda y el otro en la entrada.