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Operativo en el Barrio 31: Policía de la Ciudad incauta drogas y detiene a dos hombres

En un operativo en el Barrio 31, la Policía de la Ciudad arrestó a dos hombres con antecedentes penales y secuestró más de 1.400 dosis de cocaína, marihuana y pasta base.

27/10/2026 | 19:50Redacción Cadena 3

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Operativo en el Barrio 31: Policía de la Ciudad incauta drogas y detiene a dos hombres

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Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- En las últimas horas, la Policía de la Ciudad realizó un operativo en el Barrio 31, donde arrestó a dos hombres de 25 y 30 años que poseían antecedentes penales. Durante el procedimiento, se secuestraron más de 1.400 dosis de drogas, incluyendo cocaína, pasta base y marihuana.

El individuo de 30 años cuenta con un extenso prontuario, con 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas), así como cargos por robo, portación de arma no convencional y desobediencia, todas registradas desde 2020 hasta el presente. Su cómplice también presenta un historial delictivo significativo, con seis antecedentes por infracción a la Ley de Drogas, entre otros delitos.

En total, durante el operativo, los agentes incautaron 404 envoltorios de marihuana, que pesaban 556 gramos; 125 envoltorios de pasta base, con un peso de 270 gramos; y 914 envoltorios de cocaína, con un peso de 238 gramos.

La intervención estuvo a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I y se llevó a cabo tras la observación de un intercambio sospechoso entre los detenidos en las cercanías de Colibrí al 300. Al notar la presencia de los efectivos, ambos intentaron escapar, ingresando a un domicilio en Espadaña al 1.900, donde finalmente fueron capturados, uno dentro de la vivienda y el otro en la entrada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Barrio 31?
La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres y confiscó más de 1.400 dosis de drogas.

¿Quiénes fueron detenidos?
Dos hombres de 25 y 30 años, ambos con antecedentes penales.

¿Cuántas drogas se incautaron?
Se secuestraron 404 envoltorios de marihuana, 125 de pasta base y 914 de cocaína.

¿Dónde se llevó a cabo el operativo?
El operativo tuvo lugar en el Barrio 31, en la zona de Retiro.

¿Qué motivó la intervención policial?
Los agentes observaron un intercambio sospechoso entre los detenidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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