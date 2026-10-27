Elecciones en Israel: participación del 74,3% y resultados reñidos entre bloques políticos

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- Las elecciones para la renovación de la Knesset (Parlamento de Israel) han mostrado una participación notable del 74,3%, según datos preliminares. Los sondeos a boca de urna de las cadenas de televisión israelíes sugieren que el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot podría alcanzar entre 52 y 53 escaños, mientras que el actual primer ministro Benjamin Netanyahu obtendría alrededor de 50 bancas. Ninguno de los bloques, sin embargo, lograría la mayoría necesaria de 61 asientos para formar gobierno.

Las encuestas a pie de urna, realizadas por los principales canales de televisión, no arrojaron un ganador claro en estos comicios. El Canal 11 y el Canal 13 estimaron que el bloque de Netanyahu conseguiría 50 escaños, mientras que el bloque de Eisenkot alcanzaría 53. Por su parte, el Canal 12 reportó que Netanyahu contaría con 50 escaños y Eisenkot con 52, según información de la cadena estadounidense NBC News.

A pesar de estos resultados, el Likud de Netanyahu se perfila como la formación individual más fuerte en el Parlamento, con entre 24 y 25 escaños, en comparación con los 21 a 23 que podría obtener el partido Yashar de Eisenkot. Los partidos árabes, por su parte, se proyectan para alcanzar entre 17 y 18 escaños, lo que complicaría la formación de una coalición mayoritaria, de acuerdo con The Jerusalem Post.

El recuento de votos comenzó durante la noche y los resultados oficiales se esperan antes del 4 de noviembre. La Knesset cuenta con un total de 120 escaños, lo que significa que se requiere un mínimo de 61 para formar gobierno.

La participación electoral ha sido notable, con aproximadamente 5.450.000 personas votando de un total de 7,3 millones de electores habilitados. Esto representa un aumento significativo respecto al 66% de participación en las elecciones de 2022. La consultora política israelí Dahlia Scheindlin destacó que este aumento en la participación refleja la importancia que muchos israelíes asignan a estas elecciones.

"Suena a cliché, pero sin duda entre los partidarios de la oposición existe la clara sensación de que el país tomará un rumbo irreconocible si gana otro gobierno de Netanyahu", comentó Scheindlin.

Los rivales de Netanyahu han interpretado los resultados de las encuestas a boca de urna como un signo de debilidad para el actual gobierno. Gadi Eisenkot afirmó que los resultados reflejan "una falta total de confianza en Netanyahu y en el Gobierno del 7 de octubre".

"Actuaré de inmediato para hacer cumplir la voluntad del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer un Gobierno sionista que impulse el servicio militar obligatorio lo antes posible", agregó Eisenkot en un comunicado.

El ex primer ministro Yair Lapid también se pronunció, indicando que "el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante".

Netanyahu votó pasado el mediodía de este martes en Jerusalén, instando a la ciudadanía a ejercer su derecho democrático. En su mensaje, acusó a la izquierda y a los partidos árabes de intentar "robar las elecciones".

La votación comenzó a las 07:00 hora local (05:00 GMT), y el futuro político de Netanyahu está en el centro de atención en este proceso electoral. Un total de 7.331.981 israelíes tienen derecho a voto en los 12.018 colegios electorales de todo el país.