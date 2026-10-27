Renunciaron Falistocco y Gutiérrez a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con efecto a partir del 30 de noviembre. La decisión marca el cierre de una etapa en el máximo tribunal provincial y abre paso a una nueva renovación de su composición.

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Ambos magistrados tienen cumplidos los requisitos previsionales para acceder a la jubilación. En el caso de Falistocco, la Caja de Jubilaciones le confirmó formalmente que reúne la edad y los años de aportes necesarios, mientras que Gutiérrez tenía el trámite concluido desde hacía tiempo, luego de iniciarlo en 2011.

Las vacantes serán ocupadas por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos nombramientos ya fueron aprobados. Con estas salidas, el máximo tribunal santafesino completará su renovación, con la salvedad de Daniel Erbetta, de la anterior conformación.

El proceso comenzó con las salidas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, reemplazados por nuevos integrantes.