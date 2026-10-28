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Uber vuelve al debate en el Concejo de Rosario: taxistas se movilizan y falta un voto

El oficialismo busca reunir los apoyos para llevar el proyecto al recinto, mientras mantiene diferencias con La Libertad Avanza por Uber Moto. El sector de taxis sigue de cerca la discusión.

28/10/2026 | 12:20Redacción Cadena 3 Rosario

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Taxistas reclaman frente al concejo.

FOTO: Taxistas reclaman frente al concejo.

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    Audio. Uber vuelve al debate en el Concejo de Rosario: taxistas se movilizan y falta un voto

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La regulación de Uber y DiDi vuelve este miércoles al centro de la discusión en el Concejo Municipal de Rosario. La Comisión de Servicios Públicos se reúne para intentar avanzar con el proyecto que busca llevar las aplicaciones al recinto, aunque al oficialismo todavía le falta un voto para conseguir el aval necesario.

En las puertas del Concejo se concentraron unos 80 o 90 taxistas, entre choferes y titulares de licencias, que llegaron desde distintos sectores para seguir de cerca el tratamiento de la iniciativa. La movilización se da mientras continúan las negociaciones entre los bloques que definirán si el proyecto puede ser votado este jueves.

El punto de mayor diferencia está en Uber Moto. El oficialismo pretende avanzar con una regulación que no incluya esa modalidad, mientras que La Libertad Avanza plantea reparos y condiciona su acompañamiento a que se contemple también el servicio de motos.

Desde el sector de taxis cuestionaron desde el inicio la falta de participación en la discusión. José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), había advertido: “Acá se habla de los trabajadores de Uber, que son trabajadores, pero no se habla del taxi”.

El dirigente también había planteado la situación de las familias que dependen de la actividad. “No se habla de los trabajadores taxistas, de la familia taxista, que toda la vida vivimos de esto”, sostuvo, y recordó además el pedido de un aumento del 20% para el sector.

Ahora, los taxistas permanecen frente al Concejo a la espera del resultado de la reunión de comisión. El objetivo del oficialismo es conseguir el voto que le falta y destrabar el proyecto para que pueda llegar al recinto, mientras los distintos bloques continúan negociando las condiciones de la futura regulación.

Si la iniciativa logra avanzar en comisión, el Concejo podría tratarla este jueves. En caso contrario, el debate sobre la regulación de las aplicaciones continuará abierto y las diferencias entre los bloques volverán a quedar en el centro de la escena.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué tema se discute en el Concejo Municipal de Rosario? La regulación de Uber.

¿Quiénes están en desacuerdo sobre la regulación de Uber? El oficialismo y la oposición, especialmente sobre Uber Moto.

¿Cuándo se llevará a cabo la reunión? Este miércoles.

¿Qué reclaman los taxistas en el debate? Mayor participación y un aumento del 20%.

¿Qué sucederá si no se alcanza la aprobación necesaria? El proyecto no podrá ser tratado en el recinto.

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