Maritchu Seitún: "No somos nativos digitales, somos nativos vinculares"

La tecnología forma parte de la vida cotidiana, pero ¿qué sucede cuando las pantallas comienzan a reemplazar los encuentros, las miradas y las conversaciones? Esa fue una de las preguntas que atravesó la charla de la psicóloga especializada en niños y adolescentes Maritchu Seitún, quien se presentó ante un Teatro Municipal colmado en Río Cuarto, convocada por la Fundación Dignamente.

Bajo el título “Autoestima en la era digital”, la especialista en orientación a padres y crianza invitó a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las familias en un mundo cada vez más conectado a los dispositivos, pero no necesariamente a las personas.

“Las pantallas son maravillosas, las redes son geniales, pero los seres humanos somos nativos vinculares y tenemos que seguir vinculándonos persona a persona”, expresó Seitún en diálogo con Cadena 3.

La psicóloga sostuvo que la construcción de la autoestima durante la infancia no depende de la cantidad de interacciones digitales, sino de la calidad de los vínculos afectivos que los niños desarrollan con quienes los rodean.

“La autoestima no se va a construir a través de una pantalla, se va a construir en un vínculo con papá, con mamá, con la maestra, con la abuela, que nos presta atención y que se interesa por lo que yo hago”, explicó.

Recuperar las miradas y los encuentros

Uno de los principales ejes de su exposición fue la importancia de recuperar aquellos gestos cotidianos que fortalecen el desarrollo emocional de los niños: mirarse a los ojos, conversar, escuchar y compartir tiempo de calidad.

Para Seitún, el uso excesivo de dispositivos puede desplazar esas experiencias fundamentales para la construcción de la identidad y la seguridad emocional.

Sin embargo, lejos de plantear un rechazo absoluto a la tecnología, la especialista propuso encontrar un equilibrio.

“Creo que estamos volviendo a un término medio razonable en el que podemos usar las pantallas y las redes como herramienta de trabajo, como herramienta de juego, pero no como droga”, señaló.

En ese sentido, consideró que existe una creciente toma de conciencia sobre la necesidad de establecer límites y evitar que los dispositivos ocupen un lugar central en la vida familiar.

El riesgo de convertirnos en el producto

Durante la entrevista, Seitún también puso el foco en el funcionamiento de las plataformas digitales y en los intereses comerciales que existen detrás de muchas de ellas.

“Nosotros no pagamos por el producto en la pantalla porque somos el producto. Nos está usando la sociedad de consumo a través de las pantallas. Tenemos que estar atentos a eso”, advirtió.

Su reflexión apuntó a comprender que las redes sociales no son espacios neutrales y que es necesario desarrollar una mirada crítica sobre el tiempo y la atención que les dedicamos.

Informe de Víctor Rapetti