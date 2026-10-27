FOTO: Trasladan a reclusos que tomaron de rehén a un penitenciario en Mendoza a cárcel de máxima seguridad

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Los dos reclusos que mantuvieron como rehén al agente penitenciario Mauro Alejandro Zugasti en el penal Boulogne Sur Mer, en la provincia de Mendoza, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad y ubicados en un pabellón de alto perfil.

El Servicio Penitenciario de Mendoza llevó a cabo este traslado el pasado martes al mediodía, enviando a Ramiro Colucci y Claudio González Flores al sector de Muy Alto Perfil (MAP), que forma parte del Complejo Penitenciario Almafuerte II. Ambos internos habían tomado de rehén a un agente penitenciario durante la madrugada de ese día.

La información fue confirmada por el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien afirmó que no se otorgarán concesiones ni beneficios a los reclusos, quienes deberán enfrentar a la Justicia por los nuevos delitos cometidos.

El régimen de detención en este sector contempla el alojamiento en celdas individuales, aislamiento permanente del resto de la población penal, monitoreo continuo y controles reforzados. Además, se establece la prohibición de visitas de contacto, restricciones para el ingreso de elementos y visitas limitadas a familiares directos.

Orellana también indicó que la permanencia de ambos internos en este régimen será evaluada inicialmente durante 180 días, con posibilidad de extenderse a 360 días si las circunstancias lo requieren.

Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por robo agravado con uso de arma de fuego sin aptitud para el disparo, en dos hechos en concurso real, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra y homicidio agravado. Hasta el momento, ha estado detenido por más de 18 años.

Por su parte, González Flores fue condenado a 23 años por robo agravado con uso de arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, además de abuso sexual agravado con acceso carnal y uso de arma de fuego. Lleva más de 17 años en prisión.

El director del servicio penitenciario destacó que ambos presentan antecedentes de dificultades de convivencia y han sido trasladados a diferentes establecimientos penitenciarios a lo largo de su detención.

En relación al agente penitenciario Zugasti, se informó que recibió asistencia y fue trasladado para su evaluación médica tras su liberación. También se dispuso su acompañamiento a través de los equipos de bienestar y salud mental del Servicio Penitenciario.

Además, se conoció que familiares que viajaban desde La Paz hacia Mendoza sufrieron un accidente vial con consecuencias fatales. Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia expresaron sus condolencias y su apoyo al agente y a su familia ante la pérdida de sus seres queridos.

Mientras tanto, continuarán las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos.