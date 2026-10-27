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Renato Tabella se niega a declarar en el caso del femicidio de Tatiana Fernández

El acusado optó por no responder preguntas del juez Guillermo Rongo. La defensa sostiene que hay pruebas en su contra, como filmaciones y comunicaciones.

27/10/2026 | 16:58Redacción Cadena 3

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Renato Tabella se niega a declarar en el caso del femicidio de Tatiana Fernández

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Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Renato Iván Tabella, imputado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández, quien fue hallada sin vida el pasado domingo en el barrio de Retiro, decidió no declarar este martes ante el juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo.

El abogado Marcelo Biondi, que representa a los padres de Tatiana, informó a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado optó por no contestar las preguntas formuladas por el fiscal Matías Di Lello.

El letrado agregó que "hay prueba de filmaciones que lo ubican ingresando y saliendo del edificio en el horario en que mataron a la víctima. También hay comunicaciones desde un teléfono celular a nombre del imputado para contactarse y pericias sobre rastros que restan finalizar".

Por otro lado, se ha indicado que, respecto al caso de Daniela Villalba en la provincia de Córdoba, aún no se tiene certeza sobre un posible traslado del acusado, ya que esto requiere la autorización de la Justicia.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado?
Renato Iván Tabella es el imputado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández.

¿Qué ocurrió en la audiencia?
Tabella se negó a declarar ante el juez Guillermo Rongo.

¿Qué pruebas hay en su contra?
Existen filmaciones que lo ubican en el lugar del crimen y comunicaciones desde su celular.

¿Quién representa a los padres de la víctima?
El abogado Marcelo Biondi actúa como representante legal de los padres de Tatiana.

¿Qué se sabe del caso de Daniela Villalba?
Se desconoce si habrá un traslado de Tabella, ya que se necesita la autorización judicial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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