River se prepara en Ezeiza para el Superclásico contra Boca con Ponzio al mando

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El plantel de River volverá a los entrenamientos este miércoles en Ezeiza, tras el día libre otorgado por el entrenador Leonardo Ponzio. El enfoque está puesto en el Superclásico del próximo domingo, donde se enfrentarán a Boca en La Bombonera.

Este periodo es clave para el cuerpo técnico, que debe lidiar con lesiones, dudas físicas y decisiones tácticas a pocas horas del encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

Una de las principales preocupaciones es la evolución física de Aníbal Moreno, quien padeció una fuerte molestia lumbar a los 15 minutos del partido contra Racing, lo que lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas. A pesar de que los estudios descartaron una lesión muscular en su gemelo derecho, los dolores de espalda derivados de una discopatía lumbar previa lo mantienen en estado de incertidumbre.

Con la baja por desgarro de Fausto Vera, el juvenil Lucas Silva, de solo 19 años, aparece como su sustituto natural. Sin embargo, su inexperiencia en un rol tan crucial podría ser un desafío para Ponzio.

En la defensa, el entrenador espera contar al 100 % con Marcos Acuña, quien ha estado ausente de las prácticas regulares desde el empate contra Sarmiento debido a un traumatismo en el empeine izquierdo. Su reemplazo, Francisco Ortega, ha tenido un buen desempeño en los dos últimos triunfos y lucha por un puesto en la titularidad, aunque el 'Huevo' podría recuperar su lugar si demuestra estar en forma en los entrenamientos.

En la delantera, Sebastián Driussi ha mostrado una evolución favorable respecto a la molestia lumbar que le impidió jugar contra Racing. El delantero estará disponible y se espera que forme parte de la lista de convocados, aunque Lucas Beltrán tiene ventaja para seguir como titular junto a Ángel Correa, a pesar de su falta de goles recientes.

Con la urgencia de sumar puntos para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, Ponzio evaluará a sus futbolistas durante los días venideros para definir el once inicial que visitará La Bombonera.