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Nancy Pazos protagoniza un accidente en General Paz y acumula 214 infracciones en Buenos Aires

La periodista acumula 19 multas en la provincia y 195 en la ciudad, lo que representa una deuda de casi $48 millones solo en Buenos Aires.

27/10/2026 | 15:21Redacción Cadena 3

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Nancy Pazos protagoniza un accidente en General Paz y acumula 214 infracciones en Buenos Aires

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Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- La periodista Nancy Pazos estuvo involucrada en un accidente de tránsito en la Avenida General Paz, en el cruce con la calle Zapiola, en el barrio porteño de Núñez. Este incidente se da en un contexto donde la conductora registra un total de 214 infracciones tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el choque ocurrió a las 12:36 del mediodía, cuando Pazos, al volante de un Toyota Corolla Cross, intentó realizar una maniobra para adelantar a otro vehículo.

En su intento, la periodista se adelantó por el lado derecho y, como resultado, un motociclista colisionó contra su auto. El conductor de la moto fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano, donde fue diagnosticado con politraumatismos, aunque su vida no corre peligro.

En medio de este incidente, se reveló que Pazos posee una notable cantidad de infracciones de tránsito: acumula 19 multas en la provincia de Buenos Aires y 195 en la ciudad, lo que representa una deuda cercana a los $48 millones solo en el ámbito porteño.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Nancy Pazos?
Tuvo un accidente en la Avenida General Paz y Zapiola.

¿Cuántas infracciones tiene?
Acumula 214 infracciones entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

¿Qué le pasó al motociclista?
Fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, pero está fuera de peligro.

¿Cuánto debe en multas?
En total, debe casi $48 millones en la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué vehículo conducía?
Estaba al volante de un Toyota Corolla Cross.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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