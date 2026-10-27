La AFA lanzó una pelota exclusiva para el Superclásico entre Boca y River

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer una edición especial de la pelota que se utilizará en el Superclásico de este domingo, que enfrentará a Boca Juniors y River Plate.

Este balón será exclusivo para partidos seleccionados, según se informó desde la Agencia Noticias Argentinas.

En colaboración con la marca que viste a la Selección argentina y diseña el balón para los torneos del fútbol local, se presentó la "Argentum Gambeta Derbi". Este nombre rinde homenaje a uno de los aspectos más característicos del fútbol argentino: la gambeta, una expresión singular de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

La AFA implementará esta nueva distinción en partidos excepcionales, siendo el Superclásico del fútbol argentino el primero en utilizar este balón, que hará su debut oficial el próximo 1 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera".

Esta presentación recuerda a la célebre "Pelota Naranja", utilizada el 6 de abril de 1986 en otro Superclásico que quedó en la historia. En esa ocasión, River llegó como campeón del torneo local y celebró ante sus hinchas y los de Boca, que en ese entonces podían asistir al partido.

Según Norberto Osvaldo "Beto" Alonso y otros protagonistas de aquel encuentro, la idea de utilizar esa pelota fue del arquero Hugo Gatti, quien la vio en una oficina de la AFA y propuso su uso debido a la cantidad de papelitos y serpentinas que se lanzaban al campo durante los recibimientos de los equipos.

En aquel Superclásico, River se impuso por 2-0, con dos goles de Alonso: el primero fue de cabeza con el balón que se convirtió en una pieza de museo de River, mientras que el segundo fue un tiro libre que se desvió en la barrera y se ejecutó con la clásica pelota Tango blanca y negra.