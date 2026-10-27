El Gobierno afirmó que Bolsonaro no pidió asilo y Migraciones negó que haya ingresado a la Argentina

El vocero Adrián Ravier afirmó que no existe ningún pedido de asilo político de Flávio Bolsonaro, en medio de las versiones sobre una presunta salida del senador de Brasil para viajar a Estados Unidos a través de la Argentina.

"Respecto a Bolsonaro, no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar", expresó Ravier. Sobre las elecciones brasileñas, en las que Lula da Silva se impuso en el balotaje, señaló que "se tomó nota del resultado electoral de Brasil".

Las declaraciones se sumaron a la información difundida por la Dirección Nacional de Migraciones, que aseguró que no registra ningún ingreso de Bolsonaro a la Argentina. Hasta el momento, no se confirmó que el excandidato presidencial haya cruzado la frontera.

Ante la repercusión de las versiones sobre su posible presencia en Misiones, las autoridades realizaron controles sobre un avión privado y su tripulación en el Aeropuerto Internacional de Iguazú.

La revisión determinó que la documentación de la empresa se encuentra en regla y que no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a integrantes de la familia Bolsonaro.

La aeronave mencionada en las versiones es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly, que aterrizó el lunes a las 23.45 en Puerto Iguazú, procedente del Aeroparque porteño.

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Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por La Nación habían señalado que tenía prevista su partida para las 2 del martes con cuatro pasajeros, pero que el vuelo no se concretó porque faltaba uno de ellos. No se confirmó que Bolsonaro estuviera entre los viajeros previstos.

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador abandonó su país, pese a una prohibición judicial, después de que Infobae publicara que habría cruzado por tierra hacia la Argentina para abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos. Según O Globo, no se detectó su paso por los controles migratorios brasileños.

Su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, y el abogado Fabio Wajngarten, aliado de la familia, rechazaron la versión sobre la presunta salida de Brasil, según informó UOL.

El lunes, horas después de su derrota electoral, Bolsonaro fue notificado de una orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impide abandonar Brasil y le exige entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas.

En un video difundido en sus redes sociales, el senador negó que tuviera previsto marcharse. "Nunca pensé en salir del país", afirmó. También aseguró que entregaría los documentos y cuestionó la medida, que consideró un intento de intimidación.

Según CNN Brasil, la restricción fue dictada en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculada con plataformas de apuestas y pagos relacionadas con el abogado Willer Tomaz.

Bolsonaro enfrenta además otra causa en el STF por el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Allí se analiza su participación en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master. El senador niega irregularidades.

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Informe de Ariel Rodríguez.