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Elecciones en Brasil 2026 Notas

Brasil: el Partido Liberal reconoció la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva

La fuerza opositora admitió el triunfo del actual mandatario que se impuso ante Flávio Bolsonaro, en el balotaje. 

26/10/2026 | 22:45Redacción Cadena 3

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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

FOTO: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

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El presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconoció la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje, a través de un comunicado en el que omite la promesa del senador Flavio Bolsonaro, quien buscaba que se anulara los comicios; a la vez que reclamó explicaciones sobre sus planteos.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, mediante el texto publicado por el titular del PL, el frente político opositor señaló que “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”.

El anuncio sucedió luego de la jornada electoral del domingo, en la que el actual mandatario referente del Partido de los Trabajadores resultó reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su comunicado, el PL denunció que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales previo a las elecciones alteró la equidad de la contienda, y argumentó que “Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, aunque justificó que en el balotaje “el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social”.

Pese al resultado desfavorable, la fuerza opositora destacó su crecimiento parlamentario después de obtener 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones.

Además, en un video publicado en sus redes, el legislador prometió que “organizará a la oposición” para convertir al Congreso en su “fortaleza contra la barbarie” durante los “cuatro años más de Lula”. Por último, Costa Neto insistió en sus gestiones ante la Justicia para anular la candidatura del mandatario electo por supuestos abusos durante la campaña. Entre sus denuncias, señaló la creación de un “complejo industrial de noticias falsas” y la existencia de “abusos de poder político y económico sin precedentes”.

Lectura rápida

¿Quién reconoció la reelección de Lula?
Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL).

¿Qué organismo proclamó la reelección?
El Tribunal Superior Electoral (TSE).

¿Cuál fue el resultado del balotaje?
Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival.

¿Qué denunció el PL sobre las elecciones?
El PL denunció que el aumento del gasto público alteró la equidad de la contienda.

¿Cuántos diputados y senadores obtuvo el PL?
El PL obtuvo 121 diputados federales y 29 senadores.

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