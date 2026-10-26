Se establece alto el fuego temporal en Oleshky para facilitar ayuda humanitaria en Ucrania

FOTO: Cese del fuego local en la guerra entre Rusia y Ucrania entra en vigor en Oleshky

MYKOLAIV, Ucrania (AP) — Un alto el fuego temporal entre Ucrania y Rusia se implementó en la mañana del martes, con el objetivo de facilitar una misión humanitaria que será encabezada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. La pausa en los combates se inició a las 3 de la mañana, hora local, permitiendo que la ayuda ingrese a Oleshky, una localidad del sur de Ucrania bajo ocupación rusa.

La misión humanitaria busca asistir a hasta 2.000 personas que se encuentran atrapadas en Oleshky, donde los suministros de alimentos y medicinas son cada vez más limitados. Muchos de sus habitantes no han podido salir debido a la presencia de minas explosivas y ataques con drones en la zona, según informes de la ONU.

De acuerdo con la oficina de Melania Trump, la primera dama mantuvo conversaciones con negociadores civiles de ambos países tras reunirse con funcionarios de la ONU, quienes le brindaron información sobre la crítica situación en Oleshky.

Esta misión de ayuda se llevará a cabo antes de una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, que están programadas para el próximo mes. El objetivo de estas conversaciones es poner fin al conflicto que ya lleva más de cuatro años y medio.

La situación en Oleshky es alarmante, y se espera que esta pausa en los combates permita el ingreso de la asistencia necesaria para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población local.