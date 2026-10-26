Milei ordenó a sus funcionarios no reconocer la victoria de Lula hasta que se pronuncie la Justicia

El presidente Javier Milei instruyó a su gabinete para que no reconozca la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil hasta que se expida la Justicia.

Según pudo saber Cadena 3, la decisión responde a una evaluación política del Gobierno: consideran que un reconocimiento del triunfo del mandatario brasileño podría debilitar los argumentos judiciales de Flávio Bolsonaro.

Lula logró la reelección en el balotaje del domingo. Su adversario rechazó el resultado y anunció que buscaría su anulación ante la Justicia.

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De acuerdo con la información recabada por Cadena 3, Milei mantuvo durante toda la jornada electoral un diálogo permanente con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial.

La postura sobre Brasil no quedó reflejada en la información difundida este lunes tras la reunión de gabinete, en la que se abordaron asuntos de la agenda nacional e internacional, con especial atención a la situación económica, el contexto geopolítico global y la agenda legislativa del Gobierno, pero no incluyó referencias a las elecciones brasileñas.

Durante la reunión, Milei también ratificó la continuidad de su programa económico. "No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad", fue una de las expresiones del Presidente que trascendieron del encuentro.

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Informe de Ariel Rodríguez.