Qué esperan los argentinos de la histórica visita del papa al país: el contraste con los jóvenes
La Universidad Nacional de Buenos Aires realizó un nuevo informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina.
26/10/2026 | 17:18Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV
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Un nuevo informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), relevó las expectativas y percepciones de la sociedad ante la llegada del Papa León al país. Según el estudio, más del 43% de los consultados espera que la visita se centre en la agenda social y humanitaria.
Los dos temas prioritarios que la población señala como aquellos a los que el pontífice debería dedicar atención son la pobreza, en primer lugar, y la paz mundial, en segundo. Esta coincidencia se registra prácticamente sin distinción de edad, e incluso entre los más jóvenes. En tercer lugar aparece la transparencia en la Iglesia.
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Juan Cruz Esquivel, investigador del barómetro, destacó en diálogo con Cadena 3 un contraste interesante respecto de los jóvenes: “Los jóvenes, que son quienes menos importancia atribuyen a la visita papal y quienes menos esperan que esa presencia los acerque a la religión o la espiritualidad, son al mismo tiempo quienes más esperan que el Papa otorgue centralidad a la cuestión de la pobreza”.
Esquivel explicó que la distancia respecto de la institución religiosa no implica necesariamente indiferencia hacia el papel público de la figura papal: “Si bien los jóvenes evidencian una mayor distancia respecto a la visita, respecto a la fe o respecto a la identificación con las instituciones religiosas, eso no implica necesariamente que no valoren el rol que ocupa la figura del Papa ante temas de la agenda social”.
Los números confirman esa distancia etaria. Entre los consultados de 16 a 29 años, apenas el 25% considera relevante la visita del Papa. El porcentaje sube al 35-40% en franjas intermedias y llega casi al 60% entre las personas mayores de 50 años.
Más allá de la cuestión etaria, el estudio registra una marcada brecha regional. Existe una diferencia de 20 puntos porcentuales en la importancia asignada a la visita entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Más que la cuestión etaria, hay una brecha regional muy importante. En el resto del país se considera en mayor medida importante la visita que si uno lo compara con el área metropolitana de Buenos Aires”, señaló Esquivel.
El investigador subrayó que, si bien la figura papal está atravesada por diferencias sociales, territoriales, de edad y de género, “claramente la cuestión territorial es más marcada”. La llegada de León resulta significativa para una porción importante de la sociedad argentina, aunque no existe un consenso generalizado.
Entrevista de Alejandro Bustos.
Lectura rápida
¿Qué informe se presentó sobre el Papa León? Un informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por la UBA, sobre las expectativas de la sociedad ante su llegada.
¿Quién es el investigador que comenta el estudio? Juan Cruz Esquivel es el investigador que destaca las percepciones sobre la visita del Papa.
¿Cuándo se realizó el estudio sobre las expectativas del Papa? El estudio se realizó recientemente, sin especificar una fecha exacta.
¿Dónde se observa una brecha en la importancia de la visita? Existe una brecha regional entre el interior del país y el AMBA, con una diferencia de 20 puntos porcentuales.
¿Por qué es relevante la visita del Papa según el informe? La visita es considerada importante, especialmente en temas de pobreza y paz mundial, aunque no hay un consenso generalizado.