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El Papa ratificó su viaje a Argentina

El Vaticano confirmó la gira de León XIV por Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre, tras constatarse su óptima recuperación posoperatoria.

26/10/2026 | 13:07Redacción Cadena 3

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El papa León XIV

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El papa León XIV recibió el aval médico definitivo para emprender su próximo viaje apostólico a América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre de 2026, tras evolucionar favorablemente de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace dos semanas.

Mediante un comunicado oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las autoridades vaticanas confirmaron que la cirugía concluyó sin complicaciones, que la afección se encontraba localizada y que los exámenes médicos posteriores descartaron la necesidad de aplicar tratamientos oncológicos adicionales.

El médico tratante del Pontífice, Dr. Luigi Carbone, ratificó que los análisis de laboratorio e instrumentales recientes atestiguan el buen estado de salud del Santo Padre, asegurando que no existen contraindicaciones clínicas para llevar a cabo la travesía pastoral que incluye escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

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Retorno a la agenda y ratificación de la gira continental

Desde su regreso al Vaticano, el Santo Padre retomó de forma gradual sus responsabilidades de gobierno y compromisos públicos, adaptando el ritmo diario bajo estricto seguimiento médico para priorizar la recuperación posoperatoria.

En relación con el itinerario confirmado para la región, destacan los siguientes puntos:

Cronograma sin cambios: la gira oficial por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre conforme a la agenda publicada originalmente.

Mensaje del Pontífice: ante la ratificación del viaje, León XIV expresó su entusiasmo por el reencuentro con la región: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones y fortalecer nuestra comunión".

Agradecimiento internacional: el Santo Padre hizo público su reconocimiento por las muestras de afecto y las cadenas de oración recibidas a nivel global durante su proceso de convalecencia, así como por la labor prestada por el equipo de profesionales de la salud.

Lectura rápida

¿Quién recibió el aval médico para viajar? El papa León XIV recibió el aval médico definitivo.

¿Cuándo está programado el viaje apostólico? El viaje está programado del 6 al 17 de noviembre de 2026.

¿Dónde realizará el viaje el Papa? El Santo Padre realizará escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

¿Cómo se encuentra la salud del Papa? Su salud es buena, sin contraindicaciones clínicas según el Dr. Luigi Carbone.

¿Por qué el Papa agradeció a nivel internacional? Agradeció por las muestras de afecto y cadenas de oración recibidas durante su convalecencia.

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