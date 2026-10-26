FOTO: Avances en el caso de Nancy Godoy: prendas quemadas halladas en la tapera del capataz

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) – La Policía de Corrientes ha descubierto prendas quemadas en la tapera donde residía el capataz Ireneo Zarza. Estas prendas serán sometidas a pericias para establecer si pertenecen a Nancy Godoy, la docente que se encuentra desaparecida desde principios de octubre de este año.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que recientemente se llevó a cabo un nuevo operativo en la construcción rural donde habitaba el acusado por el femicidio de la docente. Durante el operativo, se incautaron prendas que, según se indicó, podrían estar "completa o parcialmente quemadas".

Este lunes se realizarán los cotejos de ADN necesarios para determinar si las prendas halladas corresponden a la docente desaparecida.

La tapera se sitúa a 150 metros de la escuela a la que llegó Nancy a inicios de mes, donde se desempeñaba como directora. Las autoridades han confirmado que Godoy arribó a la institución educativa tras realizar un extenso viaje.

Los implicados en el caso incluyen a Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes están imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les ha impuesto la prisión preventiva.

Adicionalmente, se encuentran involucrados Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

Las labores de búsqueda y rastrillaje continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.