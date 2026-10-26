En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Estudiantes

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca y Atlético Mineiro: venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026

La final se disputará en Barranquilla, donde Boca se enfrentará a Atlético Mineiro. Las entradas se venderán a partir del 3 de noviembre.

26/10/2026 | 15:47Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hinchas de Boca que acompañaron al club a la semifinal, en el Maracaná.

FOTO: Hinchas de Boca que acompañaron al club a la semifinal, en el Maracaná.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – La Conmebol ha anunciado que el martes 3 de noviembre comenzará la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

La venta de boletos se llevará a cabo exclusivamente a través de la plataforma oficial del organismo y se distribuirán de manera equitativa entre los seguidores de ambos equipos.

Los hinchas interesados ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con sus datos, lo que les permitirá recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que cada persona podrá adquirir, aunque estos detalles aún no han sido comunicados.

Boca viajará a Colombia con la intención de conseguir su tercera Copa Sudamericana, tras haber sido campeón en 2004 y 2005. Los aficionados que deseen acompañar al equipo ya cuentan con la información inicial proporcionada por la Conmebol.

La distribución de las entradas estará a cargo de la entidad madre del fútbol sudamericano, sin la participación de los clubes. Se pondrán a la venta 12.000 generales y 40.000 plateas para los hinchas de cada club, asegurando una distribución equitativa.

El registro en la plataforma también permitirá a los usuarios especificar qué tipo de sector desean ocupar, con cuatro opciones disponibles: hospitality (sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento), categoría 1 (sector preferencial detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados), categoría 2 (platea opuesta, asientos sin numerar) y categoría 3 (cabeceras, asientos sin numerar).

En los próximos días, la Conmebol proporcionará más información sobre los precios de cada categoría y la cantidad de entradas que se podrán adquirir por persona.

Lectura rápida

¿Cuándo se ponen a la venta las entradas?
Las entradas estarán disponibles a partir del 3 de noviembre.

¿Qué equipos se enfrentarán en la final?
La final será entre Boca y Atlético Mineiro.

¿Dónde se jugará la final?
El partido se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

¿Cómo se venderán las entradas?
Las entradas se venderán a través de una plataforma oficial de la Conmebol.

¿Qué información se necesita para registrarse?
Los hinchas deben completar un formulario con información personal y un correo electrónico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf