Boca y Atlético Mineiro: venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026

FOTO: Hinchas de Boca que acompañaron al club a la semifinal, en el Maracaná.

Buenos Aires, 26 octubre (NA) – La Conmebol ha anunciado que el martes 3 de noviembre comenzará la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

La venta de boletos se llevará a cabo exclusivamente a través de la plataforma oficial del organismo y se distribuirán de manera equitativa entre los seguidores de ambos equipos.

Los hinchas interesados ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con sus datos, lo que les permitirá recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que cada persona podrá adquirir, aunque estos detalles aún no han sido comunicados.

Boca viajará a Colombia con la intención de conseguir su tercera Copa Sudamericana, tras haber sido campeón en 2004 y 2005. Los aficionados que deseen acompañar al equipo ya cuentan con la información inicial proporcionada por la Conmebol.

La distribución de las entradas estará a cargo de la entidad madre del fútbol sudamericano, sin la participación de los clubes. Se pondrán a la venta 12.000 generales y 40.000 plateas para los hinchas de cada club, asegurando una distribución equitativa.

El registro en la plataforma también permitirá a los usuarios especificar qué tipo de sector desean ocupar, con cuatro opciones disponibles: hospitality (sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento), categoría 1 (sector preferencial detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados), categoría 2 (platea opuesta, asientos sin numerar) y categoría 3 (cabeceras, asientos sin numerar).

En los próximos días, la Conmebol proporcionará más información sobre los precios de cada categoría y la cantidad de entradas que se podrán adquirir por persona.