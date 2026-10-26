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De la Espriella destaca la necesidad mutua entre Brasil y Colombia tras la reelección de Lula

El presidente colombiano subrayó que ambos países enfrentan desafíos y oportunidades compartidas, destacando la importancia del respeto mutuo y la cooperación.

26/10/2026 | 17:58Redacción Cadena 3

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El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

FOTO: El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

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Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, extendió sus felicitaciones al reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria el pasado domingo frente al senador opositor Flávio Bolsonaro. A pesar de las diferencias ideológicas que los separan, De la Espriella enfatizó que "ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones".

"El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente", afirmó el mandatario colombiano a través de un mensaje en la red X.

El presidente colombiano recordó su propia campaña electoral: "El presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula".

"Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", declaró De la Espriella.

Además, subrayó que Colombia y Brasil "son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos".

El presidente colombiano también destacó que "el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos".

Lectura rápida

¿Quién felicitó a Lula?
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, felicitó a Lula por su reelección.

¿Qué diferencias mencionó De la Espriella?
Reconoció grandes diferencias ideológicas entre él y Lula, pero destacó la necesidad de colaboración.

¿Qué dijo sobre la democracia?
Manifestó que la voluntad del pueblo en las urnas es sagrada y debe ser respetada.

¿Cuáles son los desafíos compartidos?
Ambos países enfrentan desafíos como el narcoterrorismo, la minería ilegal y la protección de la Amazonía.

¿Qué relación tienen Brasil y Colombia?
De la Espriella se refirió a Brasil y Colombia como "países hermanos" con oportunidades compartidas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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