Caso Márquez y Asociados: dictaron prisión preventiva para cuatro nuevos imputados

FOTO: Sumaron más imputados en la causa de Márquez y Asociados.

La Fiscalía de Distrito I, Turno 1.º, de Córdoba, a cargo de Enrique Gavier, dispuso la prisión preventiva de cuatro nuevos imputados en la causa que investiga presuntas maniobras delictivas vinculadas a la firma Márquez y Asociados, dedicada a la comercialización de planes de vivienda.

La resolución fue dictada el 23 de octubre y alcanza a Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov e Inés María Gutiérrez Lascano, señaladas como presuntas integrantes de una asociación ilícita, y a Fabio Javier Altamirano, a quien la investigación atribuye el presunto rol de jefe intermedio de la organización.

Con estas medidas, la causa acumula 13 imputados con prisión preventiva, todos actualmente detenidos bajo distintas modalidades de cumplimiento.

En el caso de Páez, la medida se cumple bajo la modalidad de prisión domiciliaria, por razones humanitarias relacionadas con sus circunstancias personales y la situación de su hija, nacida el 12 de junio de 2026. Los otros tres imputados fueron alojados en establecimientos penitenciarios.

Los motivos de la decisión judicial

Según informó la Fiscalía, la resolución se fundamenta en la gravedad de los hechos investigados, la eventual pena que podría corresponder y la existencia de riesgos procesales.

Entre esos riesgos, se mencionan la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación, incluida una eventual influencia sobre testigos y otras medidas de prueba pendientes.

La causa, caratulada “Acevedo, Matías Ariel y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita, etc.”, busca esclarecer el funcionamiento de una presunta organización que, según la hipótesis fiscal, habría operado desde aproximadamente 2014 y utilizado la estructura comercial de MRQZPABAR Desarrollos S.A., conocida como Márquez y Asociados, para desarrollar presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con planes de vivienda.

La investigación procura determinar las responsabilidades individuales y los roles que habría desempeñado cada una de las personas involucradas.

Quiénes son los 13 imputados con prisión preventiva

Antes de la última resolución, ya se había dispuesto la prisión preventiva de nueve personas en el marco de la causa.

El 13 de agosto de 2025, la medida alcanzó a Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez, José Matías Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo. Esas prisiones preventivas fueron confirmadas por la Cámara de Acusación mediante el Auto n.º 147, del 15 de abril de 2026.

Posteriormente, el 12 de mayo de 2026, se ordenó la prisión preventiva de Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz. Esas medidas fueron confirmadas el 2 de septiembre por el Juzgado de Control y Faltas n.º 7, mediante el Auto Interlocutorio n.º 243.

A ese grupo se sumaron, con la resolución del 23 de octubre, Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov, Inés María Gutiérrez Lascano y Fabio Javier Altamirano.

La investigación continúa para profundizar el esclarecimiento de los hechos, establecer la intervención que habría tenido cada imputado y reunir las pruebas necesarias para el avance del proceso. Las imputaciones corresponden a hipótesis bajo investigación y no implican, por sí mismas, una condena.