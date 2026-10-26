Cómo será la misa del papa en Córdoba: 150 músicos, 2.000 ministros de comunión y 400.000 hostias

La visita del papa León XIV a Córdoba moviliza también a la Iglesia local, que trabaja en la preparación de una celebración litúrgica multitudinaria. El padre Javier Verdenelli brindó en Cadena 3 detalles sobre la organización de la misa, que contará con un coro de más de 150 músicos, una orquesta y miles de personas al servicio de la comunión.

“Lo que trabajamos es para el pueblo de Dios y para quienes quieran celebrar su visita a Córdoba”, explicó el sacerdote.

Según precisó, se eligió la liturgia de la memoria de san León Magno, por lo que las lecturas y el resto de la celebración estarán organizados en torno a esos textos. A partir de esa elección, también se preparó el acompañamiento musical.

La magnitud del encuentro requiere una importante planificación: se prepararon 400.000 hostias y se prevé la participación de unos 2.000 ministros de la comunión, además de miles de sacerdotes y obispos que llegarán desde distintos puntos de Argentina y países limítrofes.

Una celebración con identidad cordobesa

Verdenelli contó que tiene experiencia en celebraciones en Roma, aunque destacó que el objetivo es que la misa en Córdoba tenga un sello propio y no sea una reproducción de lo que sucede en el Vaticano.

“Tengo una experiencia en Roma de una celebración, pero la idea es que sea también cordobesa y no un calco de lo que pasa en el Vaticano”, señaló.

Y agregó: “El privilegio es el servicio: hacer que la gente rece y estar junto al papa León”.

La organización litúrgica está a cargo de cinco sacerdotes que cumplen la función de ceremonieros, es decir, quienes coordinan los distintos momentos de la celebración. Según explicó, trabajan en comunicación constante y siguen las indicaciones de los ceremonieros pontificios que acompañan al Papa.

Cómo se organizará la comunión

Uno de los aspectos centrales de la planificación es la distribución de la comunión entre los asistentes. Para ello, se organizarán cuadrantes con el objetivo de favorecer la cercanía y ordenar los tiempos.

“Cada copón tendrá 200 hostias, ni más ni menos. Eso nos ayuda a ordenar los tiempos”, explicó Verdenelli.

Por último, el sacerdote recordó la importancia de inscribirse (se puede haciendo click aquí) para participar de la misa del papa e invitó a los fieles a sumarse a una celebración que busca combinar la dimensión multitudinaria del acontecimiento con la participación y la oración de la comunidad.

Entrevista de Chema Forte y Alberto Roselli