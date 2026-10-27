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Tensión en el penal Boulogne Sur Mer: un penitenciario fue tomado de rehén por internos

Mauro Alejandro Zugasti fue tomado como rehén en la madrugada de este martes en el pabellón 16.

27/10/2026 | 09:20Redacción Cadena 3

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Tensión en el penal Boulogne Sur Mer: un penitenciario fue tomado de rehén por internos

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Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Un agente penitenciario fue tomado de rehén por presos este martes por la madrugada en el penal Boulogne Sur Mer, ubicado en la provincia de Mendoza. Tras varias horas de incertidumbre, la "situación fue controlada".

La toma de rehén comenzó en la madrugada cuando el agente Mauro Alejandro Zugasti fue capturado en el pabellón 16. Los reclusos expresaron sus reclamos, que estaban relacionados con el régimen de visitas y el traslado al penal de Almafuerte, en Cacheuta.

Funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial informaron que minutos antes de las 09.00 hs. la situación fue controlada y el agente fue liberado, encontrándose en buen estado de salud.

Durante la mañana, el fiscal Martín Lucero y negociadores intervinieron en el lugar para gestionar la situación. También estuvo presente el juez penal Sebastián Sarmiento.

En medio del operativo, se informó que los presos lograron acceder a un celular, desde el cual filmaron al agente. Uno de los internos, identificado como Claudio Alexander González, llegó a mostrar su rostro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el penal Boulogne Sur Mer?
Un agente penitenciario fue tomado de rehén por presos en la madrugada del martes.

¿Quién fue el rehén?
El rehén fue el agente penitenciario Mauro Alejandro Zugasti.

¿Cuándo se controló la situación?
La situación fue controlada minutos antes de las 09.00 hs del mismo día.

¿Qué reclamaban los presos?
Los detenidos exigían cambios en el régimen de visitas y el traslado al penal de Almafuerte.

¿Quiénes intervinieron en la situación?
Intervinieron el fiscal Martín Lucero y negociadores, además del juez penal Sebastián Sarmiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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