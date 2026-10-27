FOTO: Renato Tabella, detenido por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba, es indagado hoy

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Renato Iván Tabella, quien fue arrestado por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba, se encuentra bajo indagatoria este martes ante el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello, según confirmaron fuentes judiciales.

Tabella es indagado en la Ciudad de Buenos Aires por el asesinato de Fernández, ocurrido el domingo en el barrio de Retiro. En los próximos días, se prevé que sea trasladado a Córdoba para enfrentar la misma situación ante el fiscal Pablo Camacho.

La autopsia realizada a Fernández determinó que su deceso fue causado por asfixia mecánica por compresión. Adicionalmente, se observó que presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.

En cuanto a Villalba, se confirmó que fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos, lo que los peritos interpretan como un intento de defensa.