Renato Tabella, detenido por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba, es indagado hoy
El hombre fue detenido el domingo por la noche y será indagado por el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello.
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Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Renato Iván Tabella, quien fue arrestado por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba, se encuentra bajo indagatoria este martes ante el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello, según confirmaron fuentes judiciales.
Tabella es indagado en la Ciudad de Buenos Aires por el asesinato de Fernández, ocurrido el domingo en el barrio de Retiro. En los próximos días, se prevé que sea trasladado a Córdoba para enfrentar la misma situación ante el fiscal Pablo Camacho.
La autopsia realizada a Fernández determinó que su deceso fue causado por asfixia mecánica por compresión. Adicionalmente, se observó que presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.
En cuanto a Villalba, se confirmó que fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos, lo que los peritos interpretan como un intento de defensa.
Lectura rápida
¿Quién es el detenido?
Renato Iván Tabella es el individuo arrestado por los femicidios de Tatiana Fernández y Daniela Villalba.
¿Cuándo fue su detención?
Tabella fue detenido el domingo por la noche.
¿Dónde se lleva a cabo la indagatoria?
La indagatoria se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué reveló la autopsia de Fernández?
La autopsia indicó que murió por asfixia mecánica por compresión y presentaba lesiones defensivas.
¿Cómo murió Daniela Villalba?
Villalba fue degollada y tenía heridas cortantes que indican un intento de defensa.
[Fuente: Noticias Argentinas]