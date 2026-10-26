Candela Arizaga y Facundo Moyano celebran su reencuentro tras levantarse la perimetral judicial

FOTO: Candela Arizaga no se presentará a declarar este lunes por la causa contra Facundo Moyano.

Buenos Aires, 26 de octubre (NA) -- La modelo Candela Arizaga ha compartido la primera imagen junto a su pareja, el sindicalista Facundo Moyano, tras el cese de la perimetral impuesta por la justicia. Esta decisión se dio a conocer tras un incidente ocurrido el 4 de agosto, en el cual se mencionaron lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Arizaga publicó una foto donde se la ve muy cariñosa con Moyano, celebrando la reciente resolución judicial en sus redes sociales. La imagen representa uno de los primeros momentos que comparten desde que se levantó la medida cautelar.

En sus historias, la pareja se mostró abrazada, reflejando un profundo amor. En una declaración posterior, Facundo Moyano se refirió a la situación que vivieron, afirmando: "Es una cuestión mediática porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real".

La influencer también se tomó un momento para reflexionar sobre la situación, expresando un mensaje que muchos interpretaron como respuesta a los rumores y comentarios de los medios: "El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar".