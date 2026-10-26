FOTO: El sueño del ascenso, intacto: Central Córdoba y Leones FC avanzan en el Reducido.

Central Córdoba y Leones FC siguen en carrera en el Reducido de la Primera C y mantienen intacta la ilusión de alcanzar la Primera B. Ambos equipos rosarinos debieron resolver sus cruces desde el punto penal, después de que las series terminaran igualadas en el global, y lograron avanzar a la próxima fase.

El Matador cayó 2-1 frente a Centro Español, pero se impuso por 5-3 en la definición desde los doce pasos. Por su parte, Leones FC venció 1-0 a Mercedes y, tras igualar 2-2 en el global, consiguió la clasificación al ganar 4-2 en los penales.

Para Central Córdoba, la serie tuvo un desenlace favorable pese a la derrota en el tiempo reglamentario.

Después de ganar 1-0 en la ida, el equipo dirigido por Arnaldo Sialle no pudo sostener la ventaja y terminó recurriendo a los penales. Allí mostró eficacia en sus ejecuciones y contó con una intervención decisiva de su arquero, Matías Giroldi, para quedarse con la clasificación.

Leones FC, en tanto, hizo valer la localía en el predio Jorge Bernardo Griffa. Obligado a ganar para revertir la derrota sufrida en el primer encuentro, el conjunto de Alvear encontró el gol sobre el final mediante un penal convertido por Juan Ignacio Vieyra.

La igualdad en el resultado global trasladó la definición a los doce pasos, donde el arquero Alegre tuvo un papel determinante al contener remates del rival. Cristian Bonesso convirtió el último penal y selló el pase a la siguiente instancia.

Con ambas clasificaciones, el fútbol rosarino mantiene dos representantes en la lucha por el ascenso. Central Córdoba tendrá como próximo rival a Cañuelas, mientras que Leones FC se enfrentará con Sportivo Barracas.

Los dos afrontarán una nueva etapa del Reducido con el objetivo de seguir avanzando y acercarse a la posibilidad de jugar en la Primera B.