León XIV traerá un mensaje de reconciliación a la Argentina, dijo una funcionaria del Vaticano

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- La visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre, se centrará en un mensaje de reconciliación, según lo confirmó Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano. Cuda enfatizó que el Pontífice no debe ser confundido con un dirigente político opositor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El mensaje de León XIV, como habría sido el de Francisco, es el mensaje de un pontífice. Siempre es un mensaje de conciliación y reconciliación", declaró la funcionaria en una reciente entrevista publicada por el diario La Nación.

Las declaraciones se produjeron tras el anuncio oficial del Vaticano sobre la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, que se llevará a cabo entre el 6 y el 17 de noviembre, tras la recuperación del Papa luego de una intervención quirúrgica el 13 de octubre.

Cuda, quien fue designada por el papa Francisco y colaboró con el entonces cardenal Robert Prevost, actual León XIV, subrayó que la reconciliación es uno de los objetivos fundamentales de la misión de la Iglesia Católica. "El Papa no es un líder político, aunque quieran ponerlo en ese lugar", afirmó, resaltando que existe una tendencia a asociar al Pontífice con sectores de la oposición en un contexto de crisis de representación.

"Se intenta colocar al Papa en el lugar de quien representa a la oposición. Pero esa no es la figura de un pontífice", advirtió Cuda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La funcionaria también destacó que esta confusión no es exclusiva de Argentina, sino que se presenta a nivel global, y aclaró que ni Francisco ni León XIV buscan asumir un liderazgo político opositor.

Respecto a la recepción del mensaje papal en el país, Cuda indicó que dependerá de la disposición de la comunidad católica argentina. "Depende de que la comunidad católica argentina tenga la grandeza de escuchar ese mensaje y acompañe la construcción de un discurso nuevo", expresó.

A pesar de los desafíos, Cuda afirmó que América Latina sigue siendo el "continente de paz" y que los pueblos latinoamericanos tienen un potencial organizativo que aún deben desarrollar para enfrentar los retos actuales.

En su análisis sobre el contexto socioeconómico, Cuda mencionó que León XIV llegará a una América Latina marcada por la desigualdad económica, desastres naturales y transformaciones tecnológicas que están redefiniendo las estructuras sociales. "Estamos frente a un salto tecnológico que no es solamente cuantitativo, sino cualitativo. Esa transformación pone en crisis las herramientas que hasta ahora resultaban eficaces para organizar la sociedad", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/